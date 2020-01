Aukcja 5G: UKE rozpoczyna drugi etap konsultacji

27 stycznia 2020 roku rozpoczęła się druga runda postępowania konsultacyjnego w sprawie rozdysponowania częstotliwości z pasma 3,4-3,8 GHz na potrzeby sieci 5G. Konsultacje potrwają miesiąc.

Do 27 lutego 2020 roku potrwa drugi etap konsultacji dotyczących zbliżającej się aukcji 5G. Urząd Komunikacji Elektronicznej chce rozdysponować 4 bloki o szerokości 80 MHz każdy, z pasma o częstotliwości od 3480 do 3800 MHz. Dokonane w wyniku aukcji rezerwacje mają być ważne do końca czerwca 2035 roku.

Pierwszy etap konsultacji przyniósł między innymi głosy, że cena wywoławcza poszczególnych bloków jest zbyt wysoka. Orange dodatkowo zauważył, że wymagania wobec telekomów, które wygrają aukcję, powinny być wyższe.

UKE proponuje, by cena wywoławcza każdego z oferowanych bloków wynosiła 450 mln zł (1,8 mld zł za wszystkie). Według założeń, zwycięzcy aukcji zostaną zobowiązani do rozwoju sieci poprzez budowę:

co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze 1 miasta wojewódzkiego wybranego spośród wskazanych miast w terminie 4 miesięcy od otrzymania rezerwacji,

do 31 grudnia 2023 roku co najmniej 300 stacji bazowych na obszarze całego kraju, w tym co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze każdej z co najmniej 20 gmin wybranych spośród wskazanych gmin, z zastrzeżeniem, że wybranych zostanie co najmniej 9 miast wojewódzkich,

do 31 grudnia 2025 roku co najmniej 700 stacji bazowych na obszarze całego kraju, w tym co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze każdej z co najmniej 30 gmin wybranych spośród wskazanych gmin, z zastrzeżeniem, że wybranych zostanie co najmniej 16 miast wojewódzkich.

Jak podaje UKE, zobowiązania zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić rozwój sieci w największych skupiskach ludności - gminach liczących powyżej 80 tys. mieszkańców.

Więcej informacji na temat planów dotyczących rozdysponowania zasobów radiowych na potrzeby sieci 5G można znaleźć w dokumentach opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Źródło tekstu: UKE