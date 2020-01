Wielka Brytania: sieć 5G jednak powstanie z pomocą Huawei

Rząd Wielkiej Brytanii podjął trudną decyzję. Jednak pozwoli firmie Huawei brać udział w budowie sieci 5G na terenie kraju.

Rząd Borisa Johnsona ma twardy orzech do zgryzienia. Władze Wielkiej Brytanii muszą rozważyć wszystkie „za” i „przeciw” współpracy z firmą Huawei. Pogodzenie bezpieczeństwa narodowego z możliwościami rozwoju ekonomicznego jest z definicji niemożliwe, do tego doliczyć trzeba konsekwencje geopolityczne. Przeciwwskazań technicznych nie znaleziono.

Huawei może działać w Wielkiej Brytanii, ale z ograniczeniami

Po wielu dyskusjach jest już niemal pewne, że Huawei będzie mógł dostarczać sprzęt do brytyjskiej sieci 5G. Choć Wielka Brytania narazi się w ten sposób Stanom Zjednoczonym i straci zaufanie innych sojuszników, chce zatrzymać chińskiego giganta na swojej ziemi.

Współpraca z Huawei prawdopodobnie zostanie ograniczona. Chińczycy są liderami w zakresie produkcji stacji bazowych i urządzeń końcowych i prawdopodobnie na tym ich rola się skończy. Peryferyjne elementy sieci będą dla Huawei dostępne, ale krytyczne systemy dostarczy ktoś inny. Problem w tym, że by zapewnić jak najmniejsze opóźnienia, te krytyczne elementy muszą być jak najbliżej terminali końcowych.

Sieć w standardzie 5G jest bardziej rozproszona, jej fragmenty są wirtualizowane, co znacznie utrudnia odróżnienie komponentów centralnych od peryferyjnych. Z tego właśnie powodu w 2018 roku rząd Australii całkowicie zrezygnował ze współpracy z Huawei.

Wielka Brytania zamierza jednak zbudować swoją sieć inaczej. Rząd zakłada, że uda się mniej-więcej odizolować centrum od peryferiów.

Organizacja rządowa National Cyber ​​Security Centre jednak szykuje się na najgorsze – przygotowuje nowe metody zapobiegania incydentom i minimalizowania strat. Brytyjczycy spodziewają się najgorszego, ale nie cofną się przed korzystną inwestycją.

Wielka Brytania straci politycznie, zyska ekonomicznie

Sieć w standardzie 5G ma spiąć rozrastający się Internet Rzeczy, zapewnić nowe możliwości budowy smartbudynków, smartmiast i smartfabryk, co z kolei przyniesie ogromne oszczędności. Usprawnienia mogą nas dotknąć na każdej płaszczyźnie, od mniejszych korków po możliwość poddania się zdalnej operacji, którą wykona lekarz z innego miasta. Nowe możliwości to oczywiście nowe wektory ataku, ale Wielka Brytania ma na tym polu ogromne ambicje.

Huawei pracuje z brytyjskimi operatorami od niemal 20 lat. Sieć 5G ma być początkowo budowana na tej samej infrastrukturze co istniejąca już 4G/LTE, więc zakaz współpracy z Huawei byłby jak przestrzelenie telekomom kolan. Operatorzy musieliby pozbyć się posiadanych aktualnie stacji bazowych. Zanim uda się zastąpić je nowymi, dostarczonymi przez innego producenta, mogą minąć lata. Nie oszukujmy się – nikogo nie stać na takie opóźnienia.

Huawei zapewnia, że nie jest i nigdy nie będzie narzędziem w rękach Pekinu, ale zachód pozostaje nieufny. Nawet brytyjska National Cyber ​​Security Centre zakłada, że jeśli chiński rząd coś sobie postanowi, nagnie firmę Huawei do swojej woli.

Na decyzję Wielkiej Brytanii nieufnie spoglądają jej sojusznicy, a zwłaszcza członkowie przymierza Pięciorga Oczu. Five Eyes to kryptonim współpracy wywiadów Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii. Jeśli Wielka Brytania rzeczywiście zdecyduje się na współpracę z Huawei, jej dostęp do informacji zostanie ograniczony.

