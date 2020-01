Wielka Brytania wybierze Huaweia ponad USA

​ ​ Nadszedł czas na kolejny odcinek epopei o USA chcących przekonać cały świat o źle Huaweia. Miejscem akcji tym razem jest Wielka Brytania.

USA próbują przekonać sojuszników, że powierzenie rozwoju sieci 5G Huaweiowi to zła decyzja. Amerykanie głoszą, że rzekomo rząd chiński będzie za pośrednictwem tej infrastruktury szpiegować. Biały Dom mógł świętować sukces jeśli chodzi o przekonanie Japonii, Australii oraz Hiszpanii. W innych krajach jednak Amerykanów spotkał srogi zawód. Mowa tu o Niemcach, Francji, Węgrzech czy Indiach.

Nie była pewna Wielka Brytania, do której regularnie wybierały się amerykańskie delegacje. Tym razem jednak Sir Mark Lyall Grant, który był doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego premier Theresy May przekonuje, że premier Boris Johnson już podjął decyzję. Brytyjczycy nie zablokują Huaweia. To wpisuje się w trend ostatnich wydarzeń - operatorzy BT oraz Vodafone oficjalnie stanęli po stronie chińskiej firmy, a Boris Johnson retorycznie spytał przeciwników Huaweia kogo niby innego proponują.

Źródło tekstu: the guardian