HMS Core 4.0 wydany, Huawei coraz bardziej uniezależnia się od Google

Huawei wydał nową, czwartą wersję środowiska HMS Core, dzięki któremu może dalej rozbudowywać ekosystem swoich usług, a tym samym – jeszcze bardziej uniezależnić się od aplikacji i usług udostępnianych przez Google’a producentom smartfonów z Androidem.

Trudno sobie wyobrazić dziś smartfon z Androidem bez usług GMS (Google Mobile Services), czyli kolekcji aplikacji oraz interfejsów API, które sprawiają, że posiadane przez nas urządzenia mobilne spod znaku zielonego robota są tak wszechstronne i wielofunkcyjne. Huawei, chcąc nie chcąc, wyobrazić sobie jednak musiał, bo w efekcie restrykcji ze strony Stanów Zjednoczonych został pozbawiony dostępu do wszystkich usług Google’a. Jako alternatywę rozbudowuje więc własne środowisko HMS (Huawei Mobile Services).

Zobacz: Huawei Mobile Services - ekosystem Huaweia odważnie zdobywa rynek

Zobacz: HiSilicon będzie dostarczał procesory nie tylko na potrzeby firmy Huawei

Wydana warstwa technologiczna HMS Core 4.0 to rdzeń całego ekosystemu, dostarczający nowe funkcje i usługi, z których mogą korzystać programiści. Huawei ogłosił jego premierę wczoraj na WeChat, wyrażając przekonanie, że to kolejny krok zapewniający szybki wzrost środowiska HMS, zacieśniający współpracę z deweloperami i przekładający się na sukces komercyjny ich aplikacji.

Cóż więc przynosi HMS Core 4.0? Oto lista nowości:

Usługi uczenia maszynowego

Usługi kontekstowego rozumienia tekstu

Ujednolicone usługi skanowania kodów

Usługi łączności bliskiego zasięgu

Usługi bezpieczeństwa i wykrywania zagrożeń

Usługi dynamicznego menedżera tagów

Usługa szybkiego uwierzytelniania online

Usługi lokalizacyjne

Szybkie usługi aplikacyjne

Usługi zarządzania prawami cyfrowymi

Usługi monitoringu zdrowia i aktywności

Usługi identyfikacji użytkowników

Elementy wprowadzone do usług HMS pozwolą programistom stworzyć nowe aplikacji i dodać nowe funkcje do już istniejących, co też przyczyni się do zmniejszenia dystansu do Google’a. Na HMS Core zbudowane są aplikacje, które mają zastąpić to, co oferuje teraz Google. Pierwsze miejsce zajmuje oczywiście sklep z aplikacjami AppGallery, uzupełniony o aplikacje Huaweia pozwalające m.in. na korzystanie z usług chmurowy, mapowych, płatniczych, multimedialnych, ale także na monetyzację dostarczanych usług. Huawei przekonuje, że AppGallery może się pochwalić obecnie ponad 400 milionami użytkowników miesięcznie. I chociaż większość z nich to mieszkańcy Chin, producent widzi, że jego wysiłki nie idą na marne. W zeszłym roku w AppGallery zanotowano 180 miliardów pobrań aplikacji. Do współpracy z Huaweiem zarejestrowało się już ponad 1,3 mln deweloperów, a liczba aplikacji zbudowanych na HMS Core przekroczyła już 50 tysięcy.

Zobacz: Ekosystem Huawei HMS jeszcze w tym roku będzie gotowy, by zastąpić usługi Google

Zobacz: Zniżki i vouchery 50 zł na zakupy za pobranie aplikacji z Huawei AppGallery

By przekonać programistów do dalszej współpracy, Huawei ogłasza kolejne programy wspomagające deweloperów. W tym tygodniu producent zaoferował 20 milionów funtów brytyjskich (blisko 100 mln złotych) dla programistów z Irlandii i Wielkiej Brytanii, by zachęcić ich do tworzenia aplikacji dla oddziału firmy Huawei, ulokowanego w Dublinie. Podobne programy były ogłaszane także w innych rejonach, w tym w Polsce.

Zobacz: Huawei zainwestuje miliard USD, by przyciągnąć deweloperów do swojego sklepu AppGallery

Źródło tekstu: Gizmochina