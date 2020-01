HiSilicon będzie dostarczał procesory nie tylko na potrzeby firmy Huawei

Trudna rynkowa sytuacja Hauweia wymusza kolejne zmiany w strategii chińskiego giganta. HiSilicon wytwarzający dotąd układy Kirin wyłącznie na potrzeby swojej macierzystej firmy będzie dostarczał chipy także innym producentom.

HiSilicon to firma w całości należąca do Huaweia i jeden z największych w Chinach producentów chipów dla urządzeń mobilnych i IoT. Dwie jego główne linie procesorów to układy SoC Kirin oraz modemy Balong – obydwa dostarczane były wyłącznie na potrzeby smartfonów i innych urządzeń mobilnych Huawei. Teraz się to zmieni.

Na targach elektroniki ELEXCON 2019, które obyły się w Shenzhen w Chinach, HiSilicon ogłosił dostępność swoich produktów dla innych firm. Na początek mają to być układy z modemami 4G, a także rozwiązania AI/IoT i automatyki domowej. Zhao Qiujing, dyrektor marketingu w HiSilicon, ujawniła podczas targów nową strategię firmy, która polegać ma właśnie na sprzedaży chipów dla innych graczy tej branży. Tym obszarem produkcji ma zająć się Shanghai HiSilicon, część głównej firmy wydzielona z niej w kwietniu 2019 r. Natomiast druga część - Shenzhen HiSilicon – będzie się koncentrować na dalszym dostarczaniu układów wyłącznie na potrzeby Huaweia.

Za zmianą strategii idą też zmiany w ofercie produktów, ich oznaczeniach oraz nazwach. I tak na przykład produkty z linii Smart Vision mają objąć szerszy asortyment. Dotąd były to procesory przetwarzania obrazu w profesjonalnych kamerach i systemach monitoringu, teraz pod tą marką będą produkowane również układy przeznaczone na rynek konsumencki, w tym także do zastosowania w elektronice samochodowej i systemach IoT.

Inna zmiana to połączenie osobnych linii dekoderów i komponentów odbiorników TV w jedną linię Smart Media, pod którą mają być dostarczane konsumenckie rozwiązania dla inteligentnego domu. Internet rzeczy, automatyka domowa i sztuczna inteligencja mają stanowić główne kierunki rozwoju Shanghai HiSilicon, zgodnie z hasłem „Wszystko jest połączone”. Producent zapowiada też dostarczanie zewnętrznym odbiorcom układów 5G.

