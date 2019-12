Przetrwanie będzie priorytetem dla Huaweia w 2020 roku - napisał prezes firmy Eric Xu

Prezes Huaweia Eric Xu opublikował noworoczny komunikat skierowany do pracowników chińskiej firmy, w którym przedstawił priorytety firmy na nadchodzący rok. Najważniejszym z nich będzie przetrwanie, pomimo wszelkich przeciwności losu z amerykańskimi sankcjami na czele.

Huawei z powodzeniem przetrwał trudny rok 2019, co miało związek przede wszystkim z wpisaniem tej firmy na czarną listę amerykańskiego rządu i nałożeniem na nią embarga handlowego. Firmy z USA dostały zakaz sprzedaży swoich produktów chińskiemu producentowi, co miało najdotkliwszy skutek w przypadku Google'a i jego usług Google Play. Najnowsze smartfony Huaweia, w tym debiutujący niedawno w Polsce Huawei Mate 30 Pro, ich nie mają, choć da się ten problem obejść.

Zobacz: Huawei Mate 30 Pro już w Polsce. Najlepszy aparat na świecie

Zobacz: Huawei sprzedał już 12 milionów sztuk Mate'a 30

Jak napisał w noworocznym komunikacie Eric Xu, "rotacyjny" prezes (chairman) Huaweia, firma ta nie osiągnie już takiego sukcesu, jak w pierwszej połowie 2019 roku, gdy sprzedaż wzrosła o 18% rok do roku. Huawei myśli jednak o przyszłości, a ta nie będzie łatwa. Przed chińskim producentem w najbliższej perspektywie jest premiera nowych flagowców z serii P40, które - jeśli nic się nie zmieni - również nie dostaną certyfikatu na usługi Google Play, a ich potencjalni nabywcy będą się musieli zadowolić Usługami Mobilnymi Huawei (HMS, Huawei Mobile Services).

- Przetrwanie będzie naszym priorytetem. W tym celu musimy pozostać zaangażowani, zawsze stawiać naszych klientów na pierwszym miejscu i nadal tworzyć wartościowe produkty. W szczególności skupimy się na następujących czterech obszarach: utrzymanie wzrostu, poprawa naszych możliwości, optymalizacja naszej organizacji i kontrola ryzyka.

- napisał Eric Xu

Zobacz: Ekosystem Huawei HMS jeszcze w tym roku będzie gotowy, by zastąpić usługi Google

Zobacz: Huawei Mobile Services - ekosystem Huaweia odważnie zdobywa rynek

Huawei chce ulepszyć zespół menedżerów firmy, zwalniając w 2020 roku tych najsłabszych, osiągających wyniki poniżej 10%. Może to oznaczać, że producent naprawdę spodziewa się gorszych czasów i chce z tego wyjść obronną ręką. Czy to wszystko przyniesie pozytywne skutki, a smartfony Huaweia (i nie tylko one) wciąż będą odnosiły na światowych rynkach, dowiemy się już w przyszłym roku.

Źródło tekstu: Huawei, wł