Huawei sprzeda 100 milionów telefonów 5G w Chinach

W tym roku telefony z 5G dopiero raczkowały, w przyszłym roku jednak mają przetoczyć się przez rynek niczym walec. Tak przewiduje Shoichi Tosaka, prezes producenta inteligentnych kondensatorów Taiyo Yuden.

Huawei zamierza oferować nie tylko flagowce z łącznością 5G, ale również bardziej budżetowe modele. To zresztą nie jedyna chińska marka z podobnymi planami - dołącza do niego bowiem ZTE. Obie firmy poczyniły już olbrzymie zamówienia. Między innymi w Taiyo Yuden. Prezes japońskiej firmy postanowił w oparciu o dane sprzedażowe oszacować przyszłoroczną sprzedaż telefonów 5G.

Kluczowym rynkiem będzie ten chiński, to tam najszybciej idzie inwestycja w infrastrukturę i to tamtejsze firmy de facto już wygrały wyścig do 5G. Tosaka uważa, że sam Huawei sprzeda w Chinach aż 100 milionów telefonów 5G.

Źródło tekstu: gizchina, wł