Meizu szykuje cztery flagowce 5G

Meizu pokłada duże nadzieje w 5G. Ma to być jeden z czynników, który sprawi, że firma odbuduje swoją pozycję. Pomóc mają w tym aż cztery telefony z najwyższej półki i 5G na pokładzie.

Dyrektor Liang Dongming dołączył do Meizu już w 2003 roku, widział zatem zarówno syte jak i chude lata marki. Tym razem zapowiada on aż cztery telefony z wysokiej półki i łącznością 5G. Powodem dość późnego dołączenia do grupy producentów z 5G miało być oczekiwanie na odpowiednie układy z serii Snapdragon oraz chęć uczenia się na problemach innych.

Ostatnio Meizu został zepchnięty (głównie przez inne chińskie marki) do defensywy, a poza 5G firmie pomóc ma zmiana wzornictwa telefonów. Teraz mają one w większym stopniu podążać za trendem.

