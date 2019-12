Nova będzie oddzielną marką Huawei? Smart zegarki, słuchawki, głośniki...

Nova może stać się oddzielną marką Huawei, chociaż nie będzie to drugi HONOR, lecz producent akcesoriów i elektroniki noszonej. Wkrótce na rynek trafi smartwatch Nova – tak podają chińskie źródła.

O planach wydzielenia nowej marki przez Huaweia donoszą chińskie źródła. Jak wynika z informacji poddanych w serwisie Weibo przez Digital Chat Station i przytaczanych przez GizmoChina, marka Nova wybije się na niezależność i stanie się oddzielną częścią grupy Huawei. Nie będzie jednak skupiać się na smartfonach, lecz na produkcji elektroniki noszonej i akcesoriów. Miałyby to być smartwatche, słuchawki i inne tego typu urządzenia mniej lub bardziej „smart”. Należy się spodziewać, że takie urządzenia Nova pojawią się w przyszłym roku.

Zobacz: Huawei Nova 6 SE powoli wchodzi do sprzedaży

Zobacz: Huawei Nova 6 zadebiutuje 5 grudnia. Oto specyfikacja tego telefonu

Dziś Huawei Nova to przede wszystkim seria smartfonów chińskiego producenta, która w ostatnich modelach wyróżnia się świetną specyfikacją, niezłymi aparatami i przystępnymi cenami. Najnowszy to Huawei Nova 6 – smartfon 5G z układem Kirin 990 i 8 GB RAM oraz poczwórnym aparatem 48 Mpix. Z drugiej strony seria ta konkuruje z podstawową linią Huawei P, więc plany reorganizacji portfolio producenta nie byłaby niczym dziwnym. Pod marką Nova już wcześniej wyszedł produkt, który nie jest smartfonem – Nova Mini Bluetooth Speaker. To niewielki, przenośny i odporny na zachlapanie (IP54) głośnik Bluetooth o mocy 3W. Szlak został już przetarty.

Zobacz: Huawei Nova 6 SE rodzi pytanie - kto tu od kogo kopiuje?

Nie wiadomo jednak, czy wydzielenie nowej marki oznaczałoby koniec linii smartfonów Nova. Grupa Huawei ma już oddzielną markę HONOR, która też do pewnego stopnia konkuruje ze smartfonami Huawei. Stworzenie kolejnego takiego brandu z jednej strony byłoby więc nieco ryzykowne, ale z drugiej strony przykład chińskiej grupy biznesowej BBK pokazuje, że jest możliwe utrzymanie kilku marek smartfonów równolegle. Producent ten jest właścicielem OPPO, Realme, OnePlus i Vivo.

Zobacz: Test Huawei nova 5T – piękny smartfon z niezłym aparatem

Zobacz: Test telefonu Huawei nova

Źródło tekstu: Digital Chat Station, GizmoChina