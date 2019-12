Test Huawei nova 5T – piękny smartfon z niezłym aparatem

Huawei co roku wprowadza na rynek kilkanaście modeli smartfonów i wiele z nich wygląda dość podobnie, również ich wyposażenie bywa podobne. Co może przemawiać za wyborem modelu Huawei nova 5T? Zalet jest sporo: świetne wzornictwo, wysoka wydajność, niezła sekcja aparatów z czterema obiektywami. Ale to nie wszystko!

Huawei nova 5T – specyfikacja techniczna

Ekran IPS 6,26 cala, Full HD+ 1080 x 2340, 19,5:9, 412 ppi, NTSC 96%

Układ HiSilicon Kirin 980 (2x Cortex-A76 2,6 GHz + 2x Cortex-A76 2,6 GHz+ 4x Cortex-A55 1,8 GHz), GPU Mali-G76 MP10

Pamięć 6GB RAM, 128 GB wewnętrzna

LTE 700, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2500, 2600 MHz

Gniazda nano SIM + nano SIM

Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac 2,4 GHz i 5 GHz

USB 2.0 typu C

Bluetooth 5.0, BLE, z obsługą audio SBC, AAC, LDAC oraz HWA,

NFC

GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Aparaty 48 MPix (f/1,8 PDAF) + 16 MPix(f/2,2 FF)+ 2 MPix (f/2,4 FF+ 2 MPix (f/2,4 FF)

Aparat przedni 32 MPix f/2.0

Akumulator 3 750 mAh, ładowanie 5 V 4,5 A

System Android 9.0 z EMUI 9.1

Wymiary 154,25 x 73,97 x 7,87 mm

Masa 174 g

Co w zestawie

Pudełko poza smartfonem Huawei nova 5T zawiera niemal standardowy w tej klasie zestaw dodatków. Jest tam ładowarka SuperCharge, kabel USB C, kluczyk do kart SIM oraz przejściówka USB C – jack 3,5 mm. Do tego otrzymujemy silikonowe, przezroczyste etui, które pozwala chronić tył smartfonu przed zarysowaniami. Nie ma natomiast słuchawek.