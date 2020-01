Orange: testy 5G do końca lutego

W drugiej połowie ubiegłego roku sieć Orange ruszyła z szeroko zakrojonymi testami 5G, ale jak dotąd operator nie sprecyzował dalszych planów, dotyczących budowy sieci i komercyjnej oferty. Na to jeszcze poczekamy, bo Pomarańczowi chcą dalej prowadzić testy.

Trwające cały czas testy 5G w Orange ruszyły we wrześniu 2019 roku – wtedy operator uruchomił w Warszawie 9 stacji bazowych 5G, następnie w Lublinie kolejnych 10. Jak przekonuje Orange, w testach, w których brała duża grupa klientów sieci, udało się osiągnąć maksymalne prędkości powyżej 1,1 Gb/s natomiast średnie prędkości wynosiły w testowej sieci 5G około 350 Mb/s.

Jak teraz informuje Orange, Urząd Komunikacji Elektronicznej przedłużył operatorowi testowe częstotliwości dla 5G, co pozwoli na prowadzenie testów w Lublinie i Warszawie do końca lutego. Operator nie ujawnił, jakie ma dalsze plany związane z tworzeniem oferty 5G.

Obecnie testowa sieć Orange składa się z 20 stacji bazowych. Najnowszą stację bazową Pomarańczowi uruchomili już w bieżącym roku razem z firmą Ericsson oraz Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym. To szczególna stacja, bo ma posłużyć do testów komunikacji z dronami pod kątem zastosowań biznesowych i komunikacji krytycznej. Podobnie jak wcześniej zainstalowane, nowa stacja wykorzystuje kanał 80 MHz w paśmie 3,4 - 3,6 GHz. Jak zapewnia operator, pozwoli osiągać prędkości powyżej 1 Gb/s, a zastosowane rozwiązania techniczne ograniczają opóźnienia do pojedynczych milisekund.

Źródło zdjęć: Orange

Źródło tekstu: Orange