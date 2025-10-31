Samsung Galaxy S26 z nowością, na którą czekaliśmy od lat

Samsung Galaxy S26 w końcu zrobi porządek z zoomem

Według przecieków z kanału Alchemist Leaks, Galaxy S26 otrzyma całkowicie nowy teleobiektyw z czterokrotnie większym sensorem. Nowy sensor będzie mieć 12 Mpix i wielkość aż 1/2,55 cala. To nie są tylko liczby – to praktycznie oznacza drastycznie lepsze przechwytywanie światła, czystsze szczegóły, mniej szumów i wyraźnie lepszą jakość zdjęć przy powszechnie używanym 3x zoomie.

Aktualizacja dotrze do wszystkich wariantów – od podstawowego S26 przez S26+ aż po Ultra. Docenią ją więc wszyscy miłośnicy Samsunga, nie tylko ci wydający grube tysiące na najwyższy z wariantów. Do tej pory w telefonach producenta wykorzystywany był maleńki sensor 1/3,52 cala (znany od S22 Ultra) o rozdzielczości 10 Mpix — to zdecydowanie za mało jak na urządzenia godne 2026 roku.

A do tego inne usprawnienia

Samsung ma również inne asy w rękawie. Galaxy S26 Ultra otrzyma ulepszony główny moduł 200 Mpix, zaś moduł ultraszeroki będzie mieć aż 50 Mpix. Co więcej, ten sam aparat ultraszerokokątny ma zasilić zwykłego S26 i S26+, co będzie ogromną poprawą w stosunku do obecnego 12 Mpix. Dodatkowy aparat tele w S26 Ultra pozostać ma natomiast bez zmian w stosunku do poprzednika (5x i matryca 50 Mpix).

Mówi się też o nowej baterii, która przy konkurentach o pojemności 7500 mAh dotrze do... 5400 mAh. Źródło zaznacza jednak, że to zmiana ostatniej chwili i wymaga potwierdzenia. Chyba już czas by Samsung dogadał się z chińskimi dostawcami akumulatorów litowo-krzemowych, bo zaczyna to wyglądać to nieco kuriozalnie w bezpośrednich porównaniach.