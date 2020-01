Aukcja 5G: Ministerstwo Cyfryzacji chce zmian. Nawet 8 mld zł do budżetu

Rozpoczęła się druga runda postępowania konsultacyjnego w sprawie rozdysponowania częstotliwości z pasma 3,4-3,8 GHz na potrzeby sieci 5G. Tymczasem Ministerstwo Cyfryzacji domaga się zmian w zasadach aukcji.

Zwróciliśmy się do prezesa UKE o rozważenie takich zmian w proponowanych zasadach aukcji pasm pod budowę sieci 5G, by umożliwić kupno więcej niż jednego bloku przez grupę kapitałową - poinformował PAP minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Zdaniem Marka Zagórskiego, zmiana zwiększy konkurencyjność całego procesu.

Drugi etap konsultacji dotyczących zbliżającej się aukcji 5G wystartował 27 stycznie i potrwa do 27 lutego. UKE chce rozdysponować 4 bloki o szerokości 80 MHz każdy, z pasma o częstotliwości od 3480 do 3800 MHz, po jednej na grupę kapitałową. Urząd określił cenę wywoławczą każdego z bloków na 450 mln zł. Rezerwacje dokonane w wyniku aukcji mają być ważne do końca czerwca 2035 roku.

Po pierwszym etapie konsultacji pojawiły się głosy telekomów, że ceny wywoławcze za bloki, określone przez UKE, są zbyt wysokie. W połowie stycznia operatorzy Orange i Play uznali, że cena minimalna 450 mln zł to za dużo i powinna wynieść znacznie mniej. Telekomy mają również zastrzeżenia do wysokości wadium, które również ustalone zostało na 450 mln zł. Ich zdaniem, zgodnie z przepisami prawa telekomunikacyjnego powinno być to 248 mln zł. Jednocześnie Orange stwierdził, że wraz z obniżką cen, wymagania stawiane przed zwycięzcami aukcji 5G należy podwyższyć.

Ministerstwo Cyfryzacji ma jednak nieco inną wizję i uważa, że dochody z aukcji mogą być wyższe. Szacunku UKE zakładają kwotę ok. 2 mld zł. Jak jednak przekonuje Marek Zagórski, jego ministerstwo analizowało sytuację w innych państwach, w tym w Niemczech, wzięło także pod uwagę opinie różnych instytucji finansowych w Polsce i jako realne określa w tym przypadku uzyskanie kwot rzędu od 2 do nawet 8 mld zł.

Jednocześnie minister cyfryzacji zauważa, że chociaż dla budżetu korzystna byłaby jak najwyższa cena za pasma rozdysponowane na aukcji, to z drugiej strony byłoby to nadmiernym obciążeniem dla operatorów. Zbyt wysokie wydatki na rezerwacje negatywnie wpłynęłyby na dalszą realizację inwestycji.

A nam zależy, by siec 5G nie tylko powstała, ale też, by powstała szybko – podsumował Marek Zagórski.

Źródło tekstu: PAP, wł.