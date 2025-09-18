Sprzęt

Czapki z głów. Ten monitor zadowoli każdego zapalonego gracza

Matryca OLED nowej generacji, świetne kolory i wysoka częstotliwość odświeżania. A oprócz tego technologie jak HDR czy Adaptive-Sync.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:24
0
Dynamiczne gry sieciowe wymagają sprzętu, który pozwala zyskać przewagę nad przeciwnikiem. A znany w naszym kraju producent monitorów z Tajwanu wyciągnął ciężkie działa - ich najnowszy model nie każde wybierać między jakością obrazu a płynnością rozgrywki. Oferuje on topowe parametry i szereg dodatków w dość dobrej cenie (ale tanio nie jest).

Sugerowana cena w Polsce to około 3415 złotych

AOC AGON PRO AG276QKD2 to 26,5-calowy monitor z matrycą QD-OLED 3. generacji. Zapewnia ona rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli, częstotliwość odświeżania do 500 Hz oraz czas reakcji 0,03 ms (GtG). Dopełnia to szczytowa jasność do 1000 nitów i kontrast 1 500 000:1.

Mimo, że to sprzęt dla graczy to dostajemy bardzo dobre odzwierciedlenie kolorów - producent deklaruje 147,6% pokrycia palety sRGB, 99,1% dla AdobeRGB i 98% dla DCI-P3. Nie zabrakło też wsparcia dla materiałów HDR czy technologii synchronizacji obrazu Adaptive-Sync.

Panel I/O gości dwa HDMI 2.1, jeden DisplayPort 2.1 (UHBR20), złącze słuchawkowe oraz dwa USB 3.2 Gen 1 typu A. Podstawa zapewnia regulację wysokości, obrotu i pochylenia oraz można ją wymienić na inną zgodną ze standardem VESA 100. Dostajemy również wbudowane głośniki (2x 5 W).

AOC AGON PRO AG276QKD2 trafił dzisiaj do polskich sklepów z sugerowaną ceną około 3415 złotych. Producent udziela 3 lat gwarancji.

telepolis
Zródła zdjęć: AOC
Źródła tekstu: AOC, oprac. własne