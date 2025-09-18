Rewolucja tkwi w etui. Nothing Ear (3) mają moc, która zniszczy każdy hałas

Super Mic w etui i czystsze rozmowy

Największą nowością w Nothing Ear (3) jest Super Mic. To system dwóch mikrofonów umieszczony w etui ładującym. Dzięki filtrowaniu otoczenia potrafi przebijać się przez hałas do 95 dB, zapewniając czyste rozmowy nawet w głośnym otoczeniu. Funkcję aktywuje się przyciskiem TALK.

Z pomocą Super Mic można też nagrywać notatki głosowe, które synchronizują się z Essential Space i są automatycznie transkrybowane. Wymaga to systemu Nothing OS.

Każda słuchawka ma trzy mikrofony kierunkowe i czujnik przewodnictwa kostnego VPU. Technologia ta rejestruje mikrowibracje żuchwy, co poprawia precyzję przechwytywania głosu. Całość wspiera system redukcji szumów oparty na AI, wytrenowany na 20 mln godzin nagrań. Efekt? Skuteczne tłumienie wiatru – ponad 25 dB.

Redukcja szumów i adaptacja w czasie rzeczywistym

Słuchawki Ear (3) oferują adaptacyjną redukcję szumów do 45 dB. System co 600 ms analizuje otoczenie i dostosowuje poziom tłumienia. Monitoruje też dopasowanie wkładek co 1875 ms, aby utrzymać stabilny efekt izolacji.

Przetworniki i dźwięk

Nowe przetworniki dynamiczne 12 mm zostały wyposażone w wzorzystą membranę, która ma o 20% większą powierzchnię promieniującą niż w poprzedniku. To przełożyło się na mocniejsze basy (o 4–6 dB) i wyraźniejsze tony wysokie (o 4 dB). Scena dźwiękowa jest szersza, a tony średnie bogatsze.

Design i antena MIM

Nothing pozostaje wierne przezroczystej estetyce, ale tym razem dodaje metalowe akcenty. Etui wykonano w 100% z aluminium z recyklingu. Proces produkcji obejmował aż 27 etapów, a metal połączono z tworzywem bez użycia kleju, co pozwoliło uzyskać jednolitą konstrukcję.

Nowością jest też antena Metal-Izolator-Metal (MIM) o grubości 0,35 mm. Dzięki niej siła sygnału wzrosła o 15%, a czułość o 20% względem modelu Ear (1).

Wydajność i łączność

Każda słuchawka ma akumulator 55 mAh. Pozwala to na 10 godzin słuchania muzyki, a z etui czas ten rośnie do 38 godzin. Wystarczy 10 minut ładowania, aby zyskać kolejne 10 godzin odtwarzania. Obsługiwane jest też ładowanie bezprzewodowe.

Słuchawki korzystają z Bluetooth 5.4 z kodekiem LDAC. Tryb niskiego opóźnienia schodzi poniżej 120 ms, co powinni docenić gracze. Parowanie jest szybkie dzięki Google Fast Pair i Microsoft Swift Pair. W aplikacji Nothing X można personalizować sterowanie i włączać Essential Space lub ChatGPT.

Obudowy słuchawek i etui spełniają normę IP54. Są odporne na kurz, pot i lekki deszcz.

