Duży bank wydał komunikat. Jego treść może zaniepokoić
Alior Bank w trosce o bezpieczeństwo pieniędzy swoich klientów wydał nowy komunikat. Jego treść na pierwszy rzut oka może wydać się wielce niepokojąca.
Treść komunikatu od Alior Banku powinna zainteresować nie tylko klientów tej konkretnej instytucji finansowej, ale także każdego, kto korzysta z płatności zbliżeniowych. Okazuje się bowiem, że płatności zbliżeniowe to nie tylko niesamowita wygoda dla użytkownika, ale także zwiększenie obszaru do ataków przestępczych.
Sparuj właściwie telefon z aplikacją bankową
Bank słusznie przypomina, aby zawsze zwracać uwagę na bezpieczeństwo parowania telefonu z aplikacją bankową oraz dodawania karty do cyfrowego portfela takiego jak Apple Pay lub Google Pay.
Aby w przyszłości uniknąć wielu problemów, należy stosować podstawowe zasady bezpieczeństwa:
- Nie instalować żadnych podejrzanych aplikacji "ułatwiających" zarządzanie naszymi pieniędzmi,
- Weryfikować aplikacje i strony, do których prowadzą aktywne linki przesłane w wiadomościach SMS lub email,
- Wprowadzać dane bankowe i kody autoryzacyjne tylko w zaufanych miejscach,
- Nigdy nie ulegać presji czasu i zawsze stosować zasadę ograniczonego zaufania,
- Ustawić limity kwotowe dla płatności zbliżeniowych oraz powiadomienia o realizacji transakcji
Sprawa ta jest o tyle poważna, że powinna trafić do jak największej liczby adresatów. Nic tak nie zminimalizuje ryzyka, jak znajomość zagrożeń. A nie ma nic ważniejszego w dzisiejszych czasach niż bezpieczeństwo nasze i naszych środków na koncie bankowym.
W przypadku utraty urządzenia lub zauważenia podejrzanego użycia należy je zablokować i zgłosić całe zdarzenie do banku.