Duży bank wydał komunikat. Jego treść może zaniepokoić

Treść komunikatu od Alior Banku powinna zainteresować nie tylko klientów tej konkretnej instytucji finansowej, ale także każdego, kto korzysta z płatności zbliżeniowych. Okazuje się bowiem, że płatności zbliżeniowe to nie tylko niesamowita wygoda dla użytkownika, ale także zwiększenie obszaru do ataków przestępczych.

Sparuj właściwie telefon z aplikacją bankową

Bank słusznie przypomina, aby zawsze zwracać uwagę na bezpieczeństwo parowania telefonu z aplikacją bankową oraz dodawania karty do cyfrowego portfela takiego jak Apple Pay lub Google Pay.

Aby w przyszłości uniknąć wielu problemów, należy stosować podstawowe zasady bezpieczeństwa:

Nie instalować żadnych podejrzanych aplikacji "ułatwiających" zarządzanie naszymi pieniędzmi,

Weryfikować aplikacje i strony, do których prowadzą aktywne linki przesłane w wiadomościach SMS lub email,

Wprowadzać dane bankowe i kody autoryzacyjne tylko w zaufanych miejscach,

Nigdy nie ulegać presji czasu i zawsze stosować zasadę ograniczonego zaufania,

Ustawić limity kwotowe dla płatności zbliżeniowych oraz powiadomienia o realizacji transakcji

Sprawa ta jest o tyle poważna, że powinna trafić do jak największej liczby adresatów. Nic tak nie zminimalizuje ryzyka, jak znajomość zagrożeń. A nie ma nic ważniejszego w dzisiejszych czasach niż bezpieczeństwo nasze i naszych środków na koncie bankowym.