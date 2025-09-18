Bezpieczeństwo

Duży bank wydał komunikat. Jego treść może zaniepokoić

Alior Bank w trosce o bezpieczeństwo pieniędzy swoich klientów wydał nowy komunikat. Jego treść na pierwszy rzut oka może wydać się wielce niepokojąca.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:33
Treść komunikatu od Alior Banku powinna zainteresować nie tylko klientów tej konkretnej instytucji finansowej, ale także każdego, kto korzysta z płatności zbliżeniowych. Okazuje się bowiem, że płatności zbliżeniowe to nie tylko niesamowita wygoda dla użytkownika, ale także zwiększenie obszaru do ataków przestępczych.

Sparuj właściwie telefon z aplikacją bankową

Bank słusznie przypomina, aby zawsze zwracać uwagę na bezpieczeństwo parowania telefonu z aplikacją bankową oraz dodawania karty do cyfrowego portfela takiego jak Apple Pay lub Google Pay.

Aby w przyszłości uniknąć wielu problemów, należy stosować podstawowe zasady bezpieczeństwa:

  • Nie instalować żadnych podejrzanych aplikacji "ułatwiających" zarządzanie naszymi pieniędzmi,
  • Weryfikować aplikacje i strony, do których prowadzą aktywne linki przesłane w wiadomościach SMS lub email,
  • Wprowadzać dane bankowe i kody autoryzacyjne tylko w zaufanych miejscach,
  • Nigdy nie ulegać presji czasu i zawsze stosować zasadę ograniczonego zaufania,
  • Ustawić limity kwotowe dla płatności zbliżeniowych oraz powiadomienia o realizacji transakcji

Sprawa ta jest o tyle poważna, że powinna trafić do jak największej liczby adresatów. Nic tak nie zminimalizuje ryzyka, jak znajomość zagrożeń. A nie ma nic ważniejszego w dzisiejszych czasach niż bezpieczeństwo nasze i naszych środków na koncie bankowym. 

W przypadku utraty urządzenia lub zauważenia podejrzanego użycia należy je zablokować i zgłosić całe zdarzenie do banku.

