WitekT odchodzi z UKE. Czas na nowy rozdział

Koniec pracy w UKE

Witold Tomaszewski poinformował w mediach społęcznościowych, że do końca września 2025 roku stopniowo wygasi swoją aktywność w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

Miałem przyjść do UKE na pół roku, a zostałem pięć lat. Przez ten czas miałem okazję z bliska obserwować epokowe wydarzenia w branży, takie jak aukcje kolejnych pasm częstotliwości, zmiany regulacyjne na rynkach hurtowych czy nowe obowiązki wynikające z unijnych dyrektyw i rozporządzeń (hasztag#ECC, hasztag#DSA, hasztag#DMA, hasztag#GigabitAct itd.). Poznałem wielu mądrych i serdecznych ludzi, którzy stoją za cyfryzacją w Polsce. To był szalony, ale bardzo dobry czas. napisał na LinkedIn

Tomaszewski pełnił obowiązki rzecznika UKE od września 2020 roku. Dziękował zarówno prezesowi Jackowi Oko, jak i pracownikom urzędu, a także przedstawicielom branży telekomunikacyjnej i dziennikarzom, z którymi współpracował przez ostatnie lata.

Dziękuję Prezesowi Jackowi Oko za szansę na aktywne uczestniczenie i wywieranie wpływu w wielu ciekawych projektach. Dziękuję całemu Wydziałowi Komunikacji za świetne "burze mózgów" oraz wszystkim kilkuset pracownikom Urzędu, z którymi miałem przyjemność współpracować. Dziękuję również przedstawicielom branży telekomunikacyjnej i pocztowej, z którymi spieraliśmy się dla dobra rynku, a także dziennikarzom, z którymi odbyłem wiele ciekawych i inspirujących rozmów. czytamy we wpisie na LinkedIn

Długa droga przez media, biznes i administrację

Przed UKE, Witold Tomaszewski przez ponad dwa lata pracował w Play jako doradca zarządu. Wspierał procesy inwestycyjne i zajmował się legislacją telekomunikacyjną. Jeszcze wcześniej, przez dekadę, kierował serwisem Telepolis.pl. WitekT założył nasz portal razem z Marcinem Kozłowskim (SirmarK).

W 2014 roku wspólnicy sprzedali Telepolis.pl firmie Comperia.pl, ale przez kolejne trzy lata nadal zajmował stanowisko redaktora naczelnego portalu. Jego doświadczenie obejmuje również pracę dziennikarza w Wirtualnej Polsce i administratora sieci na Politechnice Gdańskiej. Na tej uczelni Witold Tomaszewski ukończył inżynierię lądową.

