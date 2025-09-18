Play dba o bezpieczeństwo dzieci, seniorów i zwierząt

Zegarki dla dzieci

Nowe zegarki Locon Watch Luna i Locon Watch Slay AI powstały z myślą o najmłodszych. Wyposażono je w kolorowy ekran, możliwość prowadzenia rozmów głosowych, a także przycisk SOS. Rodzice mogą w każdej chwili sprawdzić lokalizację dziecka lub w prosty sposób się z nim skontaktować.

Urządzenia mają także funkcję nasłuchu otoczenia. Dzięki temu można się upewnić, że dziecko jest bezpieczne, nawet gdy samo nie odbierze połączenia. To rozwiązanie może okazać się pomocne w sytuacjach, kiedy liczy się szybka reakcja.

Opaski dla seniorów

Oferta Play obejmuje także opaski medyczne SOS Locon Life Premium. Gadżet monitoruje parametry zdrowotne, takie jak puls, ciśnienie, saturacja czy temperatura ciała. W razie niepokojących odczytów wysyłany jest automatyczny sygnał, który może pomóc w szybkim podjęciu działań.

Dodatkowo, urządzenie ma czujnik upadku oraz przycisk SOS. Ma to dać większe poczucie bezpieczeństwa seniorom i ich rodzinom. W nagłych sytuacjach rozwiązania te umożliwiają natychmiastowe wezwanie pomocy.

Lokalizatory dla zwierząt

Play nie zapomniał też o właścicielach czworonogów. W ofercie znalazł się kompaktowy lokalizator Locon Dog Path. Jest odporny na warunki zewnętrzne i pozwala w każdej chwili sprawdzić położenie pupila.

W razie zaginięcia psa czy kota, właściciel może od razu odczytać dokładną lokalizację zwierzęcia. To proste narzędzie powinno dać więcej spokoju i pewności, że pupil szybko wróci do domu.

Prosta oferta abonamentowa

Wszystkie urządzenia sprzedawane są w zestawie z abonamentem, który obejmuje kartę SIM, 3 GB Internetu (w tym 3 GB w roamingu UE) oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Dzięki temu usługa działa od razu, bez potrzeby dodatkowych ustawień. Miesięczny koszt wynosi 30 zł, z rabatami za e-fakturę i terminowe płatności (5zł) oraz zgody marketingowe (też 5 zł).