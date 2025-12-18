Elon Musk jest jak pies ogrodnika: sam nie chce, a innych pozywa
Elon Musk nie używa już niebieskiego ptaszka, ale nie pozwoli nikomu go dotknąć.
Nieco ponad tydzień temu Mieszko pisał o ewentualnym powrocie Twittera i jego kultowego logo, chociaż ze sttrony, która nie jest w żaden sposób powiązana z Elonem Muskiem, czy samym serwisem. Mowa tu o Operation Bluebird, które jest startupem planującym reaktywację kultowego Twittera. Serwis X właśnie złożył przeciwko niemu pozew.
X pozywa Operation Bluebird
Komunikat X w tej sprawie jest prosty:
Rebranding nie oznacza zrzeczenia się praw do znaku towarowego.
Stało się to po tym jak Operation Bluebird złożył pismo w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO), w którym argumentuje, że X skutecznie zrezygnował ze znaków towarowych Twitter i Tweet, oraz kultowego logo.
Z kolei X w swoim pozwie oskarża Operation Bluebird o:
bezczelną próbę kradzieży światowej sławy marki Twitter
Serwis Elona Muska podkreśla przy tym, że wciąż ponad 4 miliony osób z całego świata korzysta z jego platformy za pośrednictwem domeny twitter.com, a nazwa ta wciąż jest używana przez wielu użytkowników kiedy mówią oni o X.