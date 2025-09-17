Gry

Ta aplikacja na Windowsie w końcu ma sens

Microsoft zaktualizował aplikację Xbox na komputerach oraz handheldach z Windowsem. W końcu ma ona sens.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:14
0
Microsoft zaktualizował aplikację Xbox, która używana jest na Windowsie zarówno przez graczy komputerowych, jak i posiadaczy popularnych handheldów pokroju ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go czy ROG Xbox Ally X. Teraz, za sprawą prostej, ale bardzo przydatnej zmiany, ma ona znacznie więcej sensu.

Nowa aplikacja Xbox

Ta zmiana, to obsługa gier z różnych platform liście znajdują się: Steam, Epic Games Store, Battle.net oraz GOG. Dzięki temu produkcje z różnych launcherów można uruchamiać z poziomu pojedynczej aplikacji. To szczególnie ważne w przypadku wspominanych handheldów, gdzie obsługa jest znacznie mniej wygodna niż na PC-tach.

Po zainstalowaniu gry z obsługiwanej platformy sklepowej dla komputerów PC zostanie ona automatycznie dodana do sekcji „Moja biblioteka” w aplikacji Xbox na komputer PC, a także do listy „Najnowsze” w pasku bocznym, dzięki czemu jednym kliknięciem możesz powrócić do swoich ulubionych gier.

powiedział Jason Beaumont z Xbox.
Co więcej, w aplikacji Xbox nie tylko będzie możliwość uruchamiania już zainstalowanych aplikacji, ale również przeglądania całej biblioteki wszystkich platform, a nawet uruchamianie pobierania i instalacji.

Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Xbox