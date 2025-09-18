Z ING nie pobalujesz w ten weekend. Lepiej wypłać pieniądze
Klienci ING muszą wykazać się roztropnością w najbliższy weekend. Nie dojdą do nich Bliki, nie wyślą ich też nikomu, zapomnieć trzeba też o przelewach Elixir. Jeśli wybywasz świętować ostatni weekend lata, lepiej się dobrze przygotuj.
ING Bank Śląski zapowiada noc bez rozliczeń ze znajomymi
ING Bank Śląski zapowiada na oficjalnej stronie internetowej:
Nastąpią utrudnienia w przelewach ekspresowych w nocy z 20 na 21 września 2025.
Oznacza to, że klienci tego banku w nocy z soboty na niedzielę (20/21 września) nie będą mogli zlecić i odebrać przelewu ekspresowego Express Elixir. Niedostępności zostały zaplanowane na godziny nocne, tak aby jak najmniej przeszkadzać klientom - niektórzy z nich nawet nie zauważą, że przerwa tego typu miała miejsce. Bank bowiem nie zamierza jakoś szczególnie zakłócać płynności działania instytucji.
W godzinach od 0:30 do 4:30 nie będzie można zlecić i odebrać przelewu ekspresowego Express Elixir.
Komunikat został wydany z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby klienci mogli się należycie przygotować na tą ewentualność. Bank sugeruje, aby w razie możliwości, zrobić najważniejsze przelewy poza godzinami niedostępności. Można także skorzystać z innej metody płatności w razie potrzeby.
I choć bank nie wyjaśnia w komunikacie, co jest powodem niedostępności usługi przelewów, to możemy się domyślić, że wszelkie niedostępności spowodowane są pracami technicznymi, które służą usprawnieniu usług. Bank cały czas pracuje nad podniesieniem poziomu obsługi klienta, a za wszelkie zaistniałe niedogodności - przeprasza.