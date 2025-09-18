T-Mobile stawia nowe stacje 5G. Zasięg jest coraz lepszy

Kolejne miasta z lepszym 5G

Magentowi konsekwentnie rozwijają swoją sieć w całej Polsce. Tym razem dziewięć nowych stacji "C-band" zasiliło regiony, które do tej pory nie miały pełnego dostępu do 5G w tej częstotliwości. Na mapie zasięgu pojawiły się Krosno Odrzańskie, Osiecznica i Parszów. Mieszkańcy tych miejscowości mogą teraz korzystać z szybszego Internetu mobilnego i stabilniejszych połączeń.

Nie chodzi jednak tylko o nowe lokalizacje. T-Mobile poinformował także o wzmocnieniu zasięgu w Błoniu, Dębicy, Józefowie i Ostrowie Wielkopolskim. Klienci operatora w tych miastach powinni zauważyć lepszą jakość sygnału oraz wyższe prędkości transferu danych, szczególnie w godzinach największego obciążenia sieci.

Ponad 4 tysiące stacji bazowych

Nowe inwestycje sprawiły, że liczba stacji bazowych T-Mobile obsługujących 5G w paśmie C wzrosła już do 4320. Magentowa spółka podkreśla, że tak duża liczba nadajników pozwala zapewniać najlepszy zasięg w Polsce. Dla użytkowników oznacza to nie tylko szybszy Internet, ale też mniejsze ryzyko zerwanych połączeń.

Warto pamiętać, że pasmo C (C-band) jest kluczowe dla sieci 5G, bo zapewnia kompromis między bardzo wysokimi prędkościami a zasięgiem. Dzięki niemu operatorzy mogą obsługiwać coraz więcej urządzeń podłączonych do sieci, od smartfonów po sprzęt IoT. T-Mobile inwestuje w ten standard, by przygotować swoją sieć na rosnące potrzeby użytkowników.

5G dla ponad połowy Polski

T-Mobile Polska chwali się, że zasięg jego "5G Bardziej" obejmuje już ponad połowę populacji naszego kraju. Miliony Polaków mogą korzystać z nowoczesnej technologii, która zapewnia szybki transfer danych, niskie opóźnienia i stabilne połączenia. Może to być istotne zarówno dla osób korzystających z Internetu mobilnego w domu, jak i dla tych, którzy często podróżują po Polsce.

Zasięg 5G Bardziej w T-Mobile

Rozwój sieci 5G to również przygotowanie gruntu pod nowe rozwiązania cyfrowe – od pracy zdalnej w wysokiej jakości, przez rozrywkę online, aż po inteligentne miasta. T-Mobile nie zwalnia tempa i planuje kolejne inwestycje w nadajniki z szybkim 5G.