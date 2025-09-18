Telewizja i VoD

HBO Max z niespodzianką. Dokładnie za miesiąc powraca lubiany serial

HBO Max właśnie wypuścił do sieci świeżutki zwiastun polskiego serialu kryminalnego "Odwilż". Oznacza to jedno, niebawem na ekranach zagości trzeci sezon lubianej serii. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 12:57
0
Już za miesiąc, czyli dokładnie 17 października na ekrany telewizorów powróci lubiana produkcja kryminalna. I to polska. HBO Max nie tylko ujawnił datę premiery, ale także zaprezentował zwiastun.

"Odwilż" z trzecim sezonem

Przypomnijmy, że pierwszy sezon serialu zadebiutował w 2022 roku, jako pierwszy polski oryginalny serial serwisu streamingowego HBO. Przyjemność oglądania drugiego sezonu mieliśmy pod koniec lata 2024, ale już w grudniu padła obietnica, że to nie koniec i powstanie sezon trzeci. No i jak obiecano, tak się stało.

Serial policyjny

Ponownie na ekranie wciągną nas perypetie policji ze Szczecina, a dokładniej zdegradowanej do roli mundurowej policjantki, komisarz Katarzyny Zawiei (w tej roli Katarzyna Wajda). Tym razem trop doprowadzi nas do handlarzy fentanylem i lokalnych szkół, gdzie finalnie trafia narkotyk. Sprawa handlu narkotykami wśród młodzieży szkolnej, całkowicie pochłonie główną bohaterkę. Ale nie będzie miała łatwo. Sprawa Molskiego (Tomasz Schuchardt) nadal pozostaje nierozwiązana, dlatego też Zawieję w dalszym ciągu będzie dręczyło poczucie winy i nie będzie mogła zapomnieć o sprawie.  

Na ekranie zobaczymy nie tylko Katarzynę Wajdę, Nikodema Rozbickiego, Tomasza Schuchardta, ale pojawią się także i nowe twarze: Piotra Trojana, Marty Malikowskiej, Karola Dziuby oraz Wojciecha Błacha.

Całość będzie składała się z sześciu odcinków. Serial "Odwilż" pojawi się na platformie HBO Max już 17 października 2025 roku

