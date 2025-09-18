Wiadomości

USA uzależnione od Chin? To mit. Tak naprawdę są uzależnione od UE

Przez ostatnie lata narosła narracja, że Chiny rządzą światem, USA jest od nich zależne, a Europa to kontynent stagnacji i upadku.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:08
0
Fakty są jednak zupełnie inne, a Stary Kontynent ma się bardzo dobrze. Dowodzą temu liczby, przedstawione na stronach raportu Niemieckiego Instytutu Gospodarki (IW). Dowodzą one, że USA nie tylko ściąga z Unii Europejskiej znacznie więcej towarów, ale także przeznacza na to o wiele wyższe środki.

USA uzależnione od UE

Kluczowe są tu grupy towarów, których import przez USA wynosi 50% i więcej. Tu mówimy o 3100 grup importowanych z UE, do których zalicza się także elektronika. Warto tu odnotować, że od 2010 roku zaliczyliśmy wzrost, ponieważ wtedy ich liczba wynosiła ponad 2600 grup. Dla porównania USA importuje z Chin 2925 grup towarów.

Oczywiście towar towarowi nierówny i kluczowe są także pieniądze. Tu Europa pokazuje swoją dominację. USA za rzeczone towary zapłaciło 287 mld. USD. Jest to wynik o około 2,5-raza lepszy, niż w 2010 roku. Jeśli zaś chodzi o import z Chin, to ten był warty 247 mld. USD. 

Na tej podstawie Niemiecki Instytut Gospodarki stwierdził, że przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powinna przyjąć twardsze stanowisko w negocjacjach z USA, ponieważ Stany Zjednoczone nie byłyby w krótkim czasie zastąpić dostaw z rynków europejskich. Zwłaszcza teraz, kiedy toczą wojnę handlową  Chinami. 

ue usa wojna handlowa
Zródła zdjęć: Delpixel / shutterstock
Źródła tekstu: bankier.pl