USA uzależnione od Chin? To mit. Tak naprawdę są uzależnione od UE
Przez ostatnie lata narosła narracja, że Chiny rządzą światem, USA jest od nich zależne, a Europa to kontynent stagnacji i upadku.
Fakty są jednak zupełnie inne, a Stary Kontynent ma się bardzo dobrze. Dowodzą temu liczby, przedstawione na stronach raportu Niemieckiego Instytutu Gospodarki (IW). Dowodzą one, że USA nie tylko ściąga z Unii Europejskiej znacznie więcej towarów, ale także przeznacza na to o wiele wyższe środki.
USA uzależnione od UE
Kluczowe są tu grupy towarów, których import przez USA wynosi 50% i więcej. Tu mówimy o 3100 grup importowanych z UE, do których zalicza się także elektronika. Warto tu odnotować, że od 2010 roku zaliczyliśmy wzrost, ponieważ wtedy ich liczba wynosiła ponad 2600 grup. Dla porównania USA importuje z Chin 2925 grup towarów.
Oczywiście towar towarowi nierówny i kluczowe są także pieniądze. Tu Europa pokazuje swoją dominację. USA za rzeczone towary zapłaciło 287 mld. USD. Jest to wynik o około 2,5-raza lepszy, niż w 2010 roku. Jeśli zaś chodzi o import z Chin, to ten był warty 247 mld. USD.
Na tej podstawie Niemiecki Instytut Gospodarki stwierdził, że przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powinna przyjąć twardsze stanowisko w negocjacjach z USA, ponieważ Stany Zjednoczone nie byłyby w krótkim czasie zastąpić dostaw z rynków europejskich. Zwłaszcza teraz, kiedy toczą wojnę handlową Chinami.