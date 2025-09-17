Ruszyło Logitech Days 2025. To wysyp promocji i gorących nowości

Logitech regularnie organizuje wydarzenie o nazwie Logitech Days. W jednym z nich, które odbywało się w Berlinie, miałem okazję wziąć udział. Tegoroczna edycja, pod hasłem przewodnim „Breakthroughs in Play”, została zorganizowana w Madrycie. Weźmie w niej udział między innymi 80 znanych twórców z całej świata, w tym także kilku polskich streamerów: PAGO, Izak czy też mrDzinold.

Podczas Logitech G PLAY nie tylko pokazujemy przyszłość gamingu – celebrujemy również tych, którzy ją tworzą: graczy, partnerów i twórców. Z jednego z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Hiszpanii chcemy dostarczyć fanom emocje znane z premier filmowych, ale w wydaniu gamingowym, by wspólnie odkrywać kolejne przełomy w świecie rozrywki. powiedział Yalcin Yilmaz, VP Logitech Europe & Asia Pacific Developed.

Logitech Days nie tylko okazja do spotkania się z graczami i twórcami. To również impreza, na której szwajcarska marka zaprezentowała całą gamę nowych urządzeń, przygotowanych z myślą o gamerach. Przyjrzyjmy się im dokładniej.

Logitech G z myślą i miłośnikach wyścigów

W tym roku Logitech bardzo mocno postawił na nowe sprzęty dla miłośników wirtualnych wyścigów. Firma zaprezentowała nowe urządzenia z serii RS (Racing Series), które powstają we współpracy z McLaren Racing, czyli ekspertami w dziedzinie Formuły 1. Portfolio marki powiększyło się o dwa projekty, które mają oferować nie tylko realizm i kontrolę, ale też ogromne możliwości personalizacji.

Podstawą jest Logitech G RS50 Base, czyli baza z bezpośrednim napędem (direct drive). Oferuje ona moment obrotowy do 8 Nm, który jest – zdaniem zawodowych kierowców – optymalny w ramach badań wydajności. To urządzenie pozwala zbudować profesjonalny zestaw, dzięki któremu poczuje się jak na prawdziwym torze. Odpowiada za to między innymi technologia TrueForce, która łączy się bezpośrednio z silnikiem gry. Rozwiązanie to przetwarza dane aż 4000 razy na sekundę. To pozwala jeszcze precyzyjnie oddawać wrażenia płynące z jazdy wirtualnym samochodem, odczuwając każdy skręt, nierówność czy zmianę biegu.

Logitech G RS50 Base pozwala na niemal dowolną personalizację. Do urządzenia można podłączyć wiele kierownic. Dużym ułatwieniem jest też ekran OLED z możliwością zmiany ustawień. Co ważne, sprzęt jest kompatybilny z PC-tami, a także konsolami Xbox i PlayStation.

Doskonałym uzupełnieniem dla bazy jest Logitech G RS Pedals, czyli zestaw precyzyjnych pedałów, które są wyposażone między innymi w czujnik nacisku aż do 75 kg. Oferują one regulację położenia, a także możliwość konfiguracji czy to za pomocą ekranu OLED na Logitech G RS50 Base, czy też przez oprogramowanie G Hub. Co ważne, wykorzystują one efekt Halla, co jest praktycznie gwarancją długowieczności. Z kolei masa gumowych nóżek sprawia, że pedały mocno trzymają się na miejscu, niezależnie od podłoża.

Jakby tego było mało, to Logitech zaprezentował też całą gamę ekskluzywnych akcesoriów pod nazwą McLaren Racing Collection. W jej skład wchodzą między innymi: bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Logitech G A50 X McLaren Racing Edition Wireless Headset, kierownica Logitech G RS Formula Wheel: McLaren Racing Edition, a także fotel wyścigowy Playseat Formula Instinct: Logitech G McLaren Racing Edition, który ma imitować kokpit samochodu Formuły 1.

Logitech dla e-sportowców

Jednak nowości Logitecha nie kończą się na sprzętach dla miłośników wyścigów. Firma przygotowała też coś dla fanów e-sportowej rywalizacji. Chodzi aż o dwie nowe myszki, obie z serii Logitech G Pro X2.

Pierwsza nowość to Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE. To pierwsza tego typu myszka dla graczy, która wyposażona jest w system indukcyjnych wyzwalaczy haptycznych. Zastępują one tradycyjne przełączniki sensorem analogowym i wibracjami kliknięcia w czasie rzeczywistym.

Niemniej ciekawie prezentuje się model Logitech G Pro X SUPERLIGHT 2c. Chociaż jest to myszka oparta na platformie SUPERLIGHT 2, która znalazła ogromne uznanie wśród graczy, to wprowadza sporo nowości pod kątem konstrukcyjnym. To między innymi przeprojektowane przyciski boczne czy też jeszcze lżejsze materiały.

Jeszcze więcej sprzętów dla graczy

Jeszcze Wam mało? To mam dobre informacje, bo lista nowością wciąż się nie skończyła. Znajdują się na niej jeszcze między innymi aż dwa zestawy nowych słuchawek. Pierwsze to Logitech G321 LIGHTSPEED Wireless, które stawiają na wysokiej jakości dźwięk oraz wygodę, zapewnioną przez miękki pałąk i oddychające nauszniki. To zestaw stworzony z myślą o codziennym graniu.

Druga nowości z kategorii słuchawek to Logitech G A20 X Wireless, które powstały z myślą o graczach konsolowych. Na tle konkurencji wyróżniają się między innymi technologią PlaySync Audio, która pozwala na obsługę dwóch konsol i do tego jeszcze urządzenia mobilnego jednocześnie. W każdej chwili można się między nimi przełączać za sprawą pojedynczego przycisku. Do tego dochodzą przetworniki PRO-G, mikrofon 48 kHz, wbudowany DSP z profilami audio, Bluetooth oraz podświetlenie LightSync.

Jeśli chodzi o sprzęty, to została nam jeszcze jedna nowość. Tym razem jest to klawiatura, ale dość wyjątkowa. Logitech G515 RAPID TKL, bo tak właśnie się nazywa, ma zaledwie 22 mm grubości. Pomimo tego udało się w niej zastosować magnetyczne przełączniki analogowe z funkcją Rapid Trigger i technologią KEYCONTROL, która pozwala na ustawienie aktywacji już po przekroczeniu dystansu zaledwie 0,1 mm. Zapewnia to błyskawiczną reakcję, która jest kluczowa w wielu wymagających grach, przede wszystkim produkcjach multiplayer pokroju CS2, Valoranta czy League of Legends.

Promocje dla graczy

Przy okazji tak dużego wydarzenia Logitech przygotował też całe mnóstwo promocji dla graczy. Wszystkie urządzenia, które są aktualnie dostępne w obniżonych cenach, znajdziecie pod TYM LINKIEM. To między innymi: mikrofon Yeti GX, kierownica G920, myszka G Pro X Superlight 2, słuchawki A50 Gen 5 czy też klawiatura G Pro X TKL. Nie tylko są one dostępne w promocyjnych cenach, ale korzystając z powyższego linku, możecie skorzystać z dodatkowej, 5-procentowej obniżki.