Orange: wkrótce 5G, teraz Galaxy S20+ 5G i większe paczki GB

Sieć Orange przygotowuje się do wdrożenia 5G. Chociaż nie ma jeszcze dostępnych częstotliwości ani oferty komercyjnej, to już zachęca do kupna smartfonu Samsung Galaxy S20+ z obsługą 5G. Będzie można z niego skorzystać bez ograniczeń, gdy pomarańczowe, prawdziwe 5G ruszy w pełni.

Orange Polska planuje uruchomić sieć 5G z wykorzystaniem częstotliwości 3,4-3,8 GHz, które ma nadziej pozyskać w aukcji. Planem minimum jest uruchomienie sieci 5G przynajmniej w jednym dużym mieście do końca roku 2020.

Operator obiecuje, że klienci, którzy zdecydują się już teraz na Plan Mobilny 75, pakiety Orange Love Extra lub Premium oraz nowe Plany Firmowe L i XL będą mogli jako pierwsi skorzystać z sieci 5G natychmiast po jej komercyjnym uruchomieniu.

Do tego czasu mogą intensywnie korzystać z internetu w smartfonie, dzięki nawet dwukrotnie większym paczkom GB. Do oferty Orange wchodzą także smartfony obsługujące sieć 5G – m.in. Samsung Galaxy S20+ 5G.

– Chcemy, aby nasi klienci mogli jak najpełniej korzystać z możliwości, jakie da nowa generacja sieci mobilnej. Dlatego planujemy uruchomić prawdziwe 5G, wraz z kompatybilnymi urządzeniami i w częstotliwościach do tego przewidzianych. Technologicznie jesteśmy do tego gotowi, chcemy to zrobić tuż po uzyskaniu przydziału niezbędnego pasma. Dlatego już dziś oferujemy dwa pierwsze elementy: smartfony obsługujące przyszła sieć 5G i paczki internetu, które sprostają ich wymaganiom. Klienci, którzy już teraz wybiorą nasze najnowsze, jeszcze bardziej atrakcyjne plany, jako pierwsi skorzystają z sieci 5G, gdy tylko zostanie uruchomiona – powiedział Mariusz Gaca, wiceprezes Orange Polska ds. rynku konsumenckiego.

Paczki internetu do wykorzystania w Planie Mobilnym 75 wzrosną z 30 GB do 70 GB, w Orange Love Extra z 15 GB do 20 GB, a w Orange Love Premium z 30 GB do 40 GB. Rosną także pakiety gigabajtów w Orange Love Mini i Standard: z 7 do 10 GB. Więcej internetu w abonamencie pozwoli już teraz intensywniej korzystać z transferu danych w stale rozbudowywanej sieci 4G.

Samsung Galaxy S20+ 5G w Orange

Aby korzystać z sieci 5G po jej komercyjnym uruchomieniu, potrzebny będzie również odpowiedni smartfon, jak np. Samsung Galaxy S20+ 5G. Ten najnowszy flagowiec można kupić wraz z Planem Mobilnym 75 za 199 zł na start i w 24 ratach po 184 zł, a z Orange Love za 0 zł na start i w 24 ratach po 192 zł/mies. (Love Extra) i 182 zł/mies. (Love Premium).

Dodatkowo klienci, którzy podpiszą umowę albo aneks na Orange Love Extra lub Premium, będą mogli kupić zestaw: telewizor Samsung 55” i smartfon Samsung Galaxy A10 z płatnością rozłożoną na 24 raty (89 zł/mies. dla Love Extra i 79 zł/mies. dla Premium). Ta oferta jest limitowana ilościowo, dostępna tylko do wyczerpania zapasów.

Klienci, którzy już teraz korzystają z Planu Mobilnego 75 oraz Orange Love Extra i Premium nie będą musieli aneksować umowy, by w przyszłości skorzystać z sieci 5G. Wystarczy, że zalogują się na swoje konto Mój Orange (na www.orange.pl) i zaznaczą, że chcą korzystać z 5G. Taką samą dyspozycję będą mogli złożyć także przez infolinię.

W przypadku obecnych klientów Planu Mobilnego 75 dyspozycja zwiększy automatycznie i bez żadnych dodatkowych kosztów dostępny pakiet GB z 30 do 70. Dostęp do sieci 5G po jej komercyjnym uruchomieniu otrzymają także klienci Nowych Planów Firmowych L i XL. W ich przypadku nie będzie konieczności żadnych działań, by aktywować możliwość korzystania z sieci 5G.

Źródło zdjęć: Orange Polska

Źródło tekstu: Orange Polska