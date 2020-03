UKE ogłasza aukcję na rezerwacje częstotliwości 5G z pasma 3,6 GHz

Urząd Komunikacji Elektronicznej oficjalnie ogłosił aukcję na częstotliwości umożliwiające rozwój sieci 5G w Polsce. Zapowiadana wcześniej cena wywoławcza za jedną rezerwację nie zmieniła się i wynosi 450 mln zł.

Aukcja obejmie cztery ogólnopolskie rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz. Każda rezerwacja będzie obejmować blok częstotliwości o szerokości 80 MHz i będzie ważna do 30 czerwca 2035 r.

Jak zastrzega UKE w swoim komunikacje, w aukcji będą mogły wziąć udział jedynie „podmioty legitymujące się odpowiednim doświadczeniem na polskim rynku telekomunikacyjnym i wiarygodnością finansową”. Każdy uczestnik aukcji będzie mógł uzyskać jedną rezerwację częstotliwości. Dla każdej z czterech rezerwacji cena wywoławcza wynosi 450 mln zł. Przypomnijmy, że wcześniej operatorzy sieci Orange oraz Play krytykowali wysokość tej kwoty i domagali się jej znacznego obniżenia.

Zdaniem UKE, warunki aukcji pozwalają uzyskać wystarczająco duży, ciągły blok widma na potrzeby świadczenia bezprzewodowych usług szerokopasmowych. Na zwycięzców aukcji nałożone zostaną zobowiązania do rozwoju sieci. Każdy operator będzie zobligowany do uruchomienia minimum 700 stacji bazowych wykorzystujących przydzielone częstotliwości do końca 2025 r. W wyniku realizacji zobowiązań w Polsce uruchomionych zostanie co najmniej 2800 stacji bazowych. Tym samym aukcja umożliwi rozwój w Polsce sieci o wysokiej przepustowości, wykorzystujących w szczególności technologię 5G.

Ogłoszenie aukcji realizuje obowiązek zreorganizowania i umożliwienia użytkowania wystarczająco dużych bloków 5G z pasma 3,6 GHz do końca 2020 roku nałożony na państwa członkowskie w Europejskim Kodeksie Łączności Elektronicznej.

Określone w warunkach aukcji zobowiązania pokryciowe, stosownie do pojemnościowego charakteru zakresu 3480-3800 MHz, mają pozwolić na realizację celów stawianych przez Komisję Europejską:

komercyjnego uruchomienia sieci 5G w co najmniej jednym dużym mieście na koniec 2020 r.,

na koniec 2020 r., zapewnienia dostępu do sieci 5G na wszystkich obszarach miejskich na koniec roku 2025.

Źródło tekstu: Urząd Komunikacji Elektronicznej