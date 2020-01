Bezpieczne sieci 5G: Komisja Europejska zatwierdza unijny zestaw narzędzi i określa dalsze działania

Komisja Europejska zatwierdziła dziś wspólny zestaw narzędzi, które mają zminimalizować cyberzagrożenia wiążące się z uruchomieniem sieci 5G. Jest to zbiór unijnych zasad i procedur, których zadaniem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa powstających sieci.

Problem zagrożeń, które wiążą się z budową sieci 5G, to temat niemal codziennych doniesień w mediach. Najczęściej pojawia się w nich chiński Huawei, który oskarżany jest o nieczyste intencje związane z wdrożeniami 5G. W wielu państwach, w tym w Polsce, wywołuje to ożywioną dyskusję dotyczącą tego, któremu z dostawców należy powierzyć tworzenie sieci. Tego Komisja Europejska rozstrzygać nie będzie, ale od zeszłego roku prowadzone są prace określające wspólne zasady bezpieczeństwa tworzenia sieci 5G.

Komisja Europejska zauważa, że ze względu na mniej scentralizowaną architekturę, inteligentną moc obliczeniową w architekturze rozproszonej, konieczność zapewnienia większej liczby anten i większą zależność od oprogramowania sieci 5G są bardziej podatne na ataki. Zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa nasilają się i stają się coraz bardziej wyrafinowane. Jednocześnie według unijnych planów, do końca bieżącego roku pierwsze sieci 5G będą dostępne w aż 138 europejskich miastach. Ponieważ wiele kluczowych usług będzie zależało od 5G, zapewnienie bezpieczeństwa ma ogromne znaczenie strategiczne dla całej UE.

Komisja Europejska uważa, że chociaż za proces wdrożenia sieci 5G odpowiedzialni są operatorzy, a za bezpieczeństwo narodowe - państwa członkowskie, to bezpieczeństwo sieci 5G jest kwestią o strategicznym znaczeniu dla całej Unii Europejskiej. Dlatego też niezbędne jest wspólne stworzenie narzędzi przeciwdziałających cyberprzestępstwom.

Podjęte dzisiaj działania Komisji stanowią odpowiedź na apel Rady Europejskiej z marca 2019 r. o przyjęcie wspólnych zasad bezpieczeństwa w sieciach 5G. Z oficjalnego komunikatu, jaki wystosowała KE, wynika, że państwa członkowskie określiły już zagrożenia i luki na szczeblu krajowym oraz opublikowały wspólną ocenę ryzyka dla całej UE.

Przyjęty dziś zestaw narzędzi uwzględnia wszystkie rodzaje ryzyka zidentyfikowane przez ekspertów z państw członkowskich Unii. W tym znajdują się zagrożenia związane z czynnikami nietechnicznymi, takie jak ryzyko ingerencji państwa spoza UE lub podmiotów wspieranych przez obce państwa na dowolnym etapie łańcucha dostaw 5G. W zestawie narzędzi określone zostały środki techniczne i strategiczne oraz odpowiednie działania mające na celu zwiększenie ich skuteczności.

W konkluzjach dotyczących zestawu narzędzi państwa członkowskie zobowiązały się zaostrzyć wymogi bezpieczeństwa, oceniać profile ryzyka dostawców, stosować odpowiednie ograniczenia w odniesieniu do dostawców uznanych za stwarzających wysokie ryzyko, w tym niezbędne wyłączenia w odniesieniu do kluczowych zasobów uznanych za krytyczne i wrażliwe (takich jak podstawowe funkcje sieci) oraz wdrożyć strategie mające na celu zapewnienie dywersyfikacji dostawców.

Komisja wzywa państwa członkowskie do podjęcia działań w celu wdrożenia do 30 kwietnia 2020 r. środków zalecanych w konkluzjach dotyczących zestawu narzędzi oraz do przygotowania do 30 czerwca 2020 r. wspólnego sprawozdania z realizacji stosownych działań w każdym państwie członkowskim.

Przyjęty zestaw narzędzi (PDF, ang.):

Huawei o decyzji Komisji Europejskiej

Mimo że przyjęte przez KE zalecają, by zaostrzyć wymogi bezpieczeństwa, nie określają, by wykluczać jakiegokolwiek z dostawców. Z tego zadowolony jest Huawei, który wystosował oficjalny komunikat w tej sprawie.

Huawei z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji Europejskiej, która umożliwi Huawei dalszy udział we wdrażaniu 5G w Europie. To bezstronne i oparte na faktach podejście do bezpieczeństwa 5G pozwala krajom Unii Europejskiej na stworzenie bezpieczniejszej i szybszej sieci 5G.

Huawei jest obecny w Europie od prawie 20 lat i ma udokumentowane osiągnięcia w zakresie bezpieczeństwa. Będziemy nadal współpracować z europejskimi rządami i ekosystemem w celu opracowania wspólnych standardów, aby wzmocnić bezpieczeństwo i niezawodność sieci.

Źródło zdjęć: ENISA

Źródło tekstu: Komisja Europejska