T-Mobile: 46 proc. firm nie jest gotowych na cyberatak na smartfony

T-Mobile zbadał świadomość zarządzających polskimi firmami w zakresie cyberzagrożeń, jakie czyhają na użytkowników urządzeń mobilnych. Statystyki zostały zebrane w raporcie i nie nastrajają optymistycznie do polskiego biznesu.

Dla 98 proc. pracowników smartfon to już drugi komputer. Nawet wyrażona gigahercami i gigabajtami specyfikacja smartfonów pokazuje, że nie ustępują komputerom sprzed kilku lat. Tymczasem w zakresie cyberbezpieczeństwa są traktowane jak sprzęt drugiej kategorii, mimo że są równie istotne i zawierają te same dane, co „pełnowymiarowe” komputery i mają dostęp do tych samych usług.

18 proc. firm w ogóle nie brało pod uwagę urządzeń mobilnych pracowników przy wdrażaniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Tak – niemal 1 na 5 firm nie pomyślała o zabezpieczeniu danych na smartfonach przy wdrażaniu RODO. Aż dziwne, że jeszcze nie posypały się za to kary nałożone przez UODO, a to dopiero wierzchołek góry lodowej problemów z cyberbezpieczeństwem służbowych urządzeń mobilnych.

Prawie połowa firm nie jest gotowa na mobilny cyberatak

W ciągu ostatnich 10 lat sytuacja uległa znaczącej poprawie, ale aktualny raport T-Mobile pokazuje, że wciąż istnieje mnóstwo problemów. 10 proc. dużych firm nie ma wyznaczonego podmiotu, który będzie odpowiedzialny za ochronę urządzeń mobilnych, a im mniejsza firma, tym większe są na to szanse. Takiego stanowiska nie ma aż w 23 proc. średnich firm. W 12 proc. firm to zadanie spoczywa na administracji, która zwykle nie ma o tym pojęcia.

Aż 15 proc. przedsiębiorstw nie stosuje żadnych zabezpieczeń smartfonów. Prosta blokada ekranu jest aktywowana zaledwie na 63 proc. urządzeń, jeszcze mniej ma zainstalowany program antywirusowy i robi kopie zapasowe. To skandaliczne! Co z tego, że pracownik ma dobrze zabezpieczony dostęp do poczty i poufnych dokumentów, jeśli jego smartfonem może pobawić się pierwsza z brzegu osoba? Trzech na czterech pracowników podłącza służbowy smartfon do publicznych sieci WiFi i robi wiele innych rzeczy, całkowicie sprzecznych ze zdrowym rozsądkiem.

Zobacz: Pierwsza polska kara za złamanie RODO pod lupą zagranicznych mediów: kwota nie jest imponująca

Zobacz: Wyciekły dane klientów Virgin Mobile

Można się pocieszać, że 98 proc. pracowników wie, gdzie i jak zgłosić podejrzenie cyberataków lub utratę smartfonu. Niestety, zanim to zgłoszenie dotrze do odpowiednich jednostek, zwykle jest już za późno. W takich przypadkach cyberprzestępcy zwykle używają ataków kierowanych, działają szybko i doskonale wiedzą, czego i gdzie szukać. Tu potrzebne jest wsparcie działające 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

Od wejścia w życie RODO minęło już prawie 20 miesięcy. To mnóstwo czasu na wypracowanie rozsądnych praktyk, a mimo tego nadal 44 proc. firm nie ma jasnych zasad dotyczących korzystania ze służbowego smartfonu do celów prywatnych.

– Kompleksowe podejście do cyberbezpieczeństwa powinno dziś obejmować każde urządzenie umożliwiające połączenie z siecią, znajdujące się w firmie. […] wzrastać powinna świadomość przedsiębiorstw w zakresie budowania bezpiecznej infrastruktury oraz jakość stosowanych zabezpieczeń.

– słusznie zaznaczył Jakub Górnik, Dyr. Dep. Zarządzania Rozwojem Produktów T‑Mobile Polska. Jego słowa rozszerzyłabym poza urządzenia służbowe, które udostępniają nam pracodawcy. O cyberbezpieczeństwo warto dbać także na prywatnych systemach.

Badanie przeprowadziła firma PMR Research na zlecenie T-Mobile jesienią 2019 roku na reprezentatywnej grupie średnich (50-249 pracowników) i dużych (250 i więcej pracowników) przedsiębiorstw, działających na terenie Polski. Badane firmy działają w branżach: produkcyjnej i przetwórstwa przemysłowego, handlu hurtowego i B2B, budownictwa, edukacji, IT/telekomunikacji i mediów. Dane zostały zestawione z własnymi informacjami operatora o cyberzagrożeniach mobilnych.

Źródło zdjęć: T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile