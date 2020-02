Wkrótce na polskim rynku zadebiutuje standard RCS, wypierając SMS

O standardzie wiadomości RCS mówi się już od co najmniej dwóch lat, a pierwsze testy tego sposobu komunikacji prowadzone były w Polsce już w 2018 roku. Działające na naszym rynku firmy spodziewają się, że rozwiązanie to zadebiutuje u nas już wkrótce.

Chociaż tradycyjne SMS-y wciąż znajdują swoje codzienne zastosowanie, to jednak liczba wysyłanych wiadomości tekstowych systematycznie spada. W 2018 Polacy wysłali łącznie 46,5 mld SMS-ów, a to o 3 miliardy mniej niż rok wcześniej.

Mimo że w odwodzie pozostają jeszcze MMS-y, to od kilku lat coraz częściej mówi się o jeszcze nowocześniejszym formacie RCS, czyli Rich Communication Services. Rozwiązanie to wprowadza funkcje multimedialne i lokalizacyjne na podobieństwo tego, co dziś oferują popularne komunikatory internetowe. Format z powodzeniem działa już w 55 krajach i jak przekonuje firma Infobip, popularyzująca nowy sposób komunikacji, RCS wielkimi krokami zbliża się do Polski. 4 marca w Warszawie odbędą się warsztaty dla firm, podczas których przedsiębiorcy będą mogli poznać wszystkie funkcje RCS i sprawdzić zastosowanie nowego standardu w praktyce.

Infobip ocenia, że RCS to obok 5G jeden z najsilniejszych trendów na rynku telekomunikacyjnym, a Polska jest kolejnym z obszarów dynamicznej ekspansji RCS. W listopadzie 2019 r. format RCS był udostępniony przez 81 operatorów telekomunikacyjnych w 55 krajach. Szacuje się, że w I kwartale 2020 r. już blisko 100 operatorów będzie oferowało ten standard.

W odróżnieniu od emerytowanego już SMS-a usługa ta jest prawdziwym kombajnem multimedialnym. Wiadomości RCS adresowane np. do potencjalnego klienta to nie tylko nieograniczona ilość tekstu, ale także możliwość załączania różnych multimediów i pełna interaktywność. Już wkrótce zresztą przekonają się o tym Polacy – przekonuje Magdalena Dudek, Senior Sales Manager w firmie Infobip.

RCS ma rozbudowane funkcje chatu, włączając w to możliwość tworzenia chatu grupowego i wideokonferencji. Pozwala również na przesyłanie plików pomiędzy użytkownikami, w tym plików audio oraz wideo. Wiadomości mogą być uzupełniane o dane lokalizacyjne. Łączność odbywa się za pomocą sieci 3G, LTE lub 5G, jak również Wi-Fi.

Zastosowanie dla formatu RCS widzą przede wszystkim firmy, między innymi Uber i UberEATS. Uber zamierza wykorzystywać nowy format do potwierdzeń przejazdów w formie wideo i chce dostarczać zdjęcia jedzenia w menu lunchowym. Będzie to również nowe narzędzie dla branży marketingowej.

