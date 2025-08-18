Jak mogliśmy bez tego żyć? Wiadomości Google dostały mega funkcję

A gdyby tak cofnąć czas i jednak nie wysyłać?

Komu z nas nie zdarzyło się wysłać wiadomości omyłkowo, do kogoś do kogo absolutnie nie powinna ona zostać wysłana? Chyba nie ma takiej osoby, która wówczas nie marzyłaby o możliwości jej cofnięcia po wysłaniu. I Google właśnie tego typu luksus postanowiło nam zaoferować. A chyba nie ma większego luksusu niż możliwość cofnięcia błędów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Koniec z wpadkami jednego typu

O tym rozwiązaniu już pisaliśmy na początku roku, kiedy Google miało otrzymać ulepszenie, które pozwoliłoby nam usunąć wiadomości nie tylko z ekranu, ale także z urządzenia odbiorcy. Wszystko dzięki technologii RCS. Wygląda na to, że funkcja ta jest coraz szerzej dostępna i coraz więcej użytkowników ma teraz możliwość uniknięcia wpadek.

Usuwanie i możliwość wyboru

Trzeba przyznać, że nie może być lepiej. Ci, którzy słyną z tego, że szybciej wysyłają niż myślą, będą w siódmym niebie. Nie trzeba będzie tyle żałować. W sumie to nie trzeba będzie żałować w ogóle. Google Messages wprowadza możliwość usuwania wiadomości z urządzenia odbiorcy po ich wysłaniu. Wszystko to jest możliwe dzięki RCS. Usuwając ostatnią wiadomość, użytkownik ma możliwość wyboru między opcją "usuń dla mnie" a "usuń dla wszystkich".