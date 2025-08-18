Jak mogliśmy bez tego żyć? Wiadomości Google dostały mega funkcję
I w końcu użytkownicy Wiadomości Google dostaną to, na co tak długo czekali. Aplikacja dodała funkcję "Usuń dla wszystkich". Koniec z gafami, przypałami oraz niezręcznymi sytuacjami.
A gdyby tak cofnąć czas i jednak nie wysyłać?
Komu z nas nie zdarzyło się wysłać wiadomości omyłkowo, do kogoś do kogo absolutnie nie powinna ona zostać wysłana? Chyba nie ma takiej osoby, która wówczas nie marzyłaby o możliwości jej cofnięcia po wysłaniu. I Google właśnie tego typu luksus postanowiło nam zaoferować. A chyba nie ma większego luksusu niż możliwość cofnięcia błędów.
Koniec z wpadkami jednego typu
O tym rozwiązaniu już pisaliśmy na początku roku, kiedy Google miało otrzymać ulepszenie, które pozwoliłoby nam usunąć wiadomości nie tylko z ekranu, ale także z urządzenia odbiorcy. Wszystko dzięki technologii RCS. Wygląda na to, że funkcja ta jest coraz szerzej dostępna i coraz więcej użytkowników ma teraz możliwość uniknięcia wpadek.
Usuwanie i możliwość wyboru
Trzeba przyznać, że nie może być lepiej. Ci, którzy słyną z tego, że szybciej wysyłają niż myślą, będą w siódmym niebie. Nie trzeba będzie tyle żałować. W sumie to nie trzeba będzie żałować w ogóle. Google Messages wprowadza możliwość usuwania wiadomości z urządzenia odbiorcy po ich wysłaniu. Wszystko to jest możliwe dzięki RCS. Usuwając ostatnią wiadomość, użytkownik ma możliwość wyboru między opcją "usuń dla mnie" a "usuń dla wszystkich".
Ta funkcja jest zawsze pożądana, bowiem rozwiązuje jedną z największych bolączek użytkowników. iMessage i WhatsApp rozszerzyły już tę funkcję, a teraz to Google dołączyło do tego grona, oferując zabezpieczenie na wypadek pomyłki. Wszystko to może przyczynić się do wzrostu popularności tej usługi.
