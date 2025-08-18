Szwajcaria zbyt mało wolnościowa. Proton szuka nowego domu

To się jednak zmieniło. Nowe Rozporządzenie o Nadzorze Korespondencji Pocztowej i Telekomunikacyjnej (OSCPT) to przepisy, które uderzają w prywatność klientów VPN-ów. A to dlatego, że wszystkie usługi, których liczba użytkowników przekracza 5000 osób, muszą prowadzić ewidencję, w której przez pół roku będą przechowywać dane identyfikujące użytkownika, wszystkie metadane dotyczące jego aktywności, oraz możliwość odszyfrowania przesłanej przez niego komunikacji.

Proton ucieka ze Szwajcarii

Tym samym anonimowość VPN w Szwajcarii przestanie istnieć. Z tego też powodu firmy zaczęły ogłaszać, że opuszczą ten kraj. Pierwszą z nich jest Proton, który ogłosił, że swoją przeprowadzkę rozpocznie od przeniesienia serwerów Lumo do Niemiec i Norwegii. Jest to chatbot oparty na AI, którego największym priorytetem jest prywatność użytkownika. Z czasem mają za nim pójść także inne usługi.