Plus: jeszcze więcej urządzeń 5G. Jakie taryfy do tego i za ile?

Po starcie oferty 5G Plus obiecuje wprowadzenie kolejnych urządzeń, które zapewnią zgodność z częstotliwościami oferowanymi przez operatora. Będzie to smartfon Motorola Edge oraz najnowszy router Huawei 5G CPE Pro 2. Plus proponuje dla nich taryfy z dużymi paczkami danych.

Plus wprowadził swoje usługi 5G na częstotliwości 2,6 GHz, co oznacza, że wiele dostępnych na rynku urządzeń z 5G nie będzie po prostu u tego operatora działać. Dotąd Plus oferował smartfony Huawei Mate Xs, P40 i P40 Pro oraz router ZTE MC80. By ułatwić klientom wybór, Plus poprowadził do portfolio smartfon Motorola Edge i router Huawei 5G CPE Pro 2.

Urządzenia dostępne będą w ofercie dla klientów indywidualnych oraz dla firm. Klienci, którzy je kupią wraz z polecanymi do 5G planami cenowymi z dużymi pakietami danych, będą mogli korzystać z sieci 5G przez cały okres trwania umowy.

Aktualnie z dostępu do sieci 5G mogą korzystać wszyscy klienci Plusa i Cyfrowego Polsatu. Po zakończeniu promocji, czyli po 11 sierpnia 2020 r., transmisja danych w 5G będzie dostępna tylko dla użytkowników, którzy wybrali aktualnie polecane taryfy do 5G lub zdecydują się na ofertę nowych taryf 5G.

Motorola Edge

Jedna z ostatnich nowości Motoroli wyposażona jest w szybki układ Qualcomm Snapdragon 765 z modemem 5G, który zapewnia działanie w sieci 5G Plusa z maksymalną teoretyczną szybkością do 600 Mb/s.

Motorola Edge dostępna będzie w Plusie za 299 zł na start i np. 36 rat po 75 zł za sprzęt w ofercie abonamentowej. Operator sugeruje dla 5G przede wszystkim dwie taryfy.

Pierwszą jest abonament za 70 zł miesięcznie (po rabacie za e-fakturę) z pakietem internetu 24 GB/mies. oraz z jedną z usług w cenie przez cały czas trwania umowy: TIDAL, HBO GO lub Pakiet IPLA Sport Premium.

miesięcznie (po rabacie za e-fakturę) z pakietem internetu 24 GB/mies. oraz z jedną z usług w cenie przez cały czas trwania umowy: TIDAL, HBO GO lub Pakiet IPLA Sport Premium. Druga taryfa za 75 zł miesięcznie (po rabacie za e-fakturę) zawiera jeszcze większy pakiet internetu – 72 GB/mies.

W każdym z wymienionych abonamentów dostępne są także nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich w Polsce i w roamingu w UE oraz 120 minut na połączenia międzynarodowe.

W programie smartDOM klienci powyższych taryf mogą dokupić 3 kolejne karty SIM z takim samym abonamentem głosowym lub internetowym z pakietem 100 GB/mies. Każda dodatkowa karta objęta jest zniżką w wysokości 25 zł i zapewnia dostęp do sieci 5G przez cały okres trwania umowy.

Dla klientów biznesowych w ofercie Plus dla Firm polecaną taryfą do korzystania z sieci 5G jest abonament za 70 zł netto (86,10 zł VAT) z 30 GB/mies. i pakietem usług biznesowych w cenie lub abonament za 75 zł netto (92,25 zł z VAT) z 85 GB/mies. W obu rekomendowanych do 5G abonamentach dla firm dostępne są także nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich w Polsce i w roamingu w UE oraz 240 minut na połączenia międzynarodowe do UE.

W programie smartFIRMA klienci, którzy potrzebują dodatkowych kart, mogą kupić 3 dodatkowe polecane do 5G abonamenty głosowe z 30 GB/mies. czy 85 GB/mies. lub internet mobilny z pakietem 100 GB/mies. Zniżka dla każdej karty wynosi 25 zł/mies. netto (30,75 zł z VAT).

Huawei 5G CPE Pro 2

Najnowsza propozycja urządzenia stacjonarnego, które zapewnia dostęp do 5G w Plusie, to wyposażony w modem 5G Balong 5000 router Huawei 5G CPE Pro 2. Router umożliwia jednoczesną obsługę do 64 urządzeń, obsługuje najnowszy standard łączności bezprzewodowej WiFi 6 (802.11ax).

W Plusie router HUAWEI 5G CPE Pro 2 dostępny będzie za 1 zł na start i np. 36 rat po 55,5 zł za sprzęt w ofercie abonamentowej z internetem mobilnym. Taryfą polecaną do 5G jest abonament za 70 zł miesięcznie (po rabacie za e-fakturę) z pakietem internetu 100 GB/mies. Oferta jest dostępna również dla klientów biznesowych.

Źródło tekstu: Plus