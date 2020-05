Motorola Edge w Polsce w połowie czerwca. Znamy specyfikację i cenę

Motorola zaprezentowała właśnie nowy smartfon z najwyższej półki, czyli Motorola Edge z ekranem zawiniętym na boki. Będzie można go kupić już w połowie czerwca i naprawdę warto na nią poczekać.

Motorola znów idzie pod prąd. Od 2011 roku producent eksperymentuje z elastycznymi ekranami, czego efektem jest zjawiskowa Motorola RAZR. Można pewnie powiedzieć, że Motorola zrobiła krok w tył, zawijając ekran na bocznych krawędziach klasycznej bryły, ale pod wieloma względami to krok w przód. Motorola opracowała usprawnienia w oprogramowaniu, które niebanalnie wykorzystują dodatkową przestrzeń roboczą.

Specyfikacja Motoroli Edge

Motorola Edge dostała ekran OLED o proporcjach 21:9 i przekątnej 6,7 cala, zagięty na boczne krawędzie pod kątem aż 90°. To daje nam dodatkową przestrzeń roboczą, którą można wykorzystać na gesty, powiadomienia, konfigurowalne przyciski dla gier albo do śledzenia ładowania. Ekran ma częstotliwość odświeżania 90 Hz i obsługuje standard wyświetlania HDR10. Czytnik linii papilarnych został umieszczony pod ekranem, podobnie jak w Motoroli One Zoom. Ekran chroni Gorilla Glass 5.

Sercem Motoroli Edge jest Snapdragon 765. Towarzyszy mu modem 5G sub-6GHz, który obsłuży uruchomioną niedawno sieć 5G Plusa, a także sieci innych operatorów na terenie Polski. Modem może pracować w pasmach: n1, n3, n7, n28, n38, n41 i n78, do tego oczywiście w standardzie LTE, 3G i 2G.

Do tego dostaniemy 6 GB RAM-u i 128 GB na dane. Motorola Edge ma tackę na dwie karty SIM lub jeden SIM i jedną kartę pamięci. Dostaniemy też dwuzakresowe Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1 i radio FM.

Akumulator powinien zadowolić nawet graczy. Ma pojemność 4500 mAh. W zestawie znalazła się też 18-watowa ładowarka TurboPower Charging, słuchawki oraz specjalnie dopasowane etui ochronne… choć te „plecki” żal zasłaniać. Na dole znajduje się gniazdo USB-C oraz gniazdo jack 3,5 mm na słuchawki. Dostaniemy też NFC z możliwością płacenia zbliżeniowego, zabrakło jedynie ładowania bezprzewodowego Qi.

Motorola przywiązuje też ogromną wagę do jakości dźwięku, dlatego Motorola Edge dostała potężne głośniki stereo, kalibrowane przez firmę Waves Audio, nagrodzoną Grammy za technikę przetwarzania dźwięku. Motorola Edge dostała też aplikację z korektorem dźwięku, przygotowaną specjalnie dla niej przez Waves Audio.

Moro Edge będzie dostępna w dwóch kolorach i tu znów Motorola poszła pod prąd. Oprócz klasycznej czerni dostaniemy nieco szalony magentowy. I to jest to! Ten smartfon ma się wyróżniać, ma przyciągać wzrok i zachwycać z obu stron.

Jest makro, jest zoom!

Motorola Edge to także zestaw zaawansowanych aparatów, które spełnią oczekiwania wymagających fotografów. Główny moduł składa się z trzech aparatów:

64-megapikselowego (matryca i przekątnej 1/1,72 cala) z kątem widzenia około 74°, stosującego technikę łączenia czterech pikseli w jeden (QuadPixel);

8-megapikselowego z zoomem optycznym 2x;

16-megapikselowego z obiektywem ultraszerokokątnym 117° i trybem makro (x5), zdolnym ustawić; ostrość w odległości 2 cm od fotografowanego obiektu.

Do tego dostaniemy lase3rowy system ustawiania ostrości ToF, nie ma za to optycznej stabilizacji obrazu. Frontowy aparat ma matrycę o rozdzielczości 25 MPix i również stosuje QuadPixel.

Motorola podzieliła się przykładowymi zdjęciami z tego smartfonu. Zapowiada się bardzo dobry „kombajn fotograficzny”, który sprawdzi się w każdych warunkach. Do tego dostaniemy oprogramowanie z szerokimi możliwościami obróbki zdjęć, tworzenia obrazów animowanych, trybem nocnym, portretowym i wieloma innymi fajerwerkami.

Cena nie zwali nas z nóg. Flagowa Motorola Edge będzie kosztowała 2999 zł. Nie jest to więc kolejny flagowiec, za który można kupić meble do kuchni na wymiar. 2999 zł to uczciwa cena za taki sprzęt, zwłaszcza że Motorola będzie dbała o aktualizacje oprogramowania. Konstrukcja jest odporna na zachlapanie.

Motorola Edge wejdzie na rynek z Androidem 10 bez nakładek i duplikowania aplikacji. Motorola zadbała tylko o najprostsze ulepszenia jak obsługa gestów nad ekranem, gesty Edge Touch na zagiętych krawędziach oraz powiadomienia Edge Lights. By smartfon był bardziej osobisty, Motorola opracowała My UX – możliwość zmiany fontów, ikonek i szaty kolorystycznej systemu. Dla graczy zaś powstał Moto GameTime. To tryb, w którym można wyciszyć powiadomienia, skonfigurować sterowanie i grać bez przerw.

Niestety Motorola nie planuje przedsprzedaży z gratisami. Na pocieszenie będziemy mieli dla Was recenzję tego modelu jeszcze przed rozpoczęciem sprzedaży. Arek Bała już rozpakował paczkę.

