Dwa miesiące darmowego dostępu do serwisów Gazety Wyborczej dla klientów T-Mobile

W kolejnej edycji promocji Happy Fridays, na klientów T-Mobile czekają dwa miesiące bezpłatnego dostępu do serwisów Gazety Wyborczej. Usługę można aktywować w aplikacji „Mój T‑Mobile” do 2 lipca tego roku.

T-Mobile regularnie przygotowuje dla swoich klientów niespodzianki. Obok benefitów, które czekają na nich co tydzień w ramach akcji Happy Fridays, użytkownicy będą mogli skorzystać z kolejnej usługi na promocyjnych warunkach. Tym razem będzie to dostęp do serwisów internetowych „Gazety Wyborczej” takich, jak Wyborcza.pl z publikacjami między innymi z „Dużego Formatu”, „Magazynu Świątecznego”, „Ale Historii”, a także Wysokieobcasy.pl oraz 24 serwisów lokalnych „Wyborczej". Z treściami dostępnymi na tych stronach użytkownicy będą mogli zapoznać się przez 2 miesiące za darmo, za pomocą dowolnego urządzenia: komputera, tabletu lub smartfonu.

Jak odebrać prezent?

Aby skorzystać z kodu umożliwiającego aktywację usługi, należy zalogować się do aplikacji „Mój T‑Mobile” i skopiować kod, który będzie tam dostępny do 2 lipca tego roku, a zrealizować można go do 16 lipca. Następnie wystarczy założyć konto w serwisie Wyborcza.pl, wpisując kod promocyjny. Od teraz można przez dwa miesiące korzystać bezpłatnie z dostępu do treści „Gazety Wyborczej”. Po tym czasie koszt usługi będzie wynosił 19,99 zł miesięcznie, jednak użytkownik może zrezygnować z subskrypcji na minimum 48 godziny przed zakończeniem okresu bezpłatnego. Z promocyjnego kodu mogą skorzystać nowi użytkownicy wyborcza.pl.

Więcej informacji na temat wspólnej akcji T‑Mobile i „Gazety Wyborczej” można znaleźć pod tym adresem.

Źródło tekstu: T-Mobile