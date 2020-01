Play: Amazon Prime Video za darmo na 6 miesięcy

Play przygotował nową ofertę, która powinna zainteresować entuzjastów filmów i seriali. Fioletowy operator proponuje dostęp do serwisu Amazon Prime Video bezpłatnie przez 6 miesięcy. Jakie warunki trzeba spełnić?

Sześciomiesięczny dostęp do Amazon Prime Video można otrzymać, decydując się na przedłużenie umowy, podpisanie nowej lub przeniesienie numeru. Oferta dotyczy zarówno abonamentów indywidualnych, jak i planów dla firm. Promocja pozwala korzystać z Amazon Prime Video bez dodatkowych opłat przez pierwszy niepełny i 6 kolejnych okresów rozliczeniowych.

Promocja jest dostępna w ofertach na abonament w taryfach dla klientów indywidualnych: SOLO PLAY S, GRUPA PLAY S, SOLO PLAY M, GRUPA PLAY M, SOLO PLAY L, GRUPA PLAY L, SOLO PLAY HOMEBOX, GRUPA PLAY HOMEBOX, SOLO PLAY HOMEBOX TV oraz GRUPA PLAY HOMEBOX TV.

Natomiast w ofercie dla firm mogą z niej skorzystać abonenci planów: SIM BIZNES START, SIM BIZNES BOX oraz SIM BIZNES BOX PRO.

Dostęp do serwisu można aktywować w każdym salonie Play, telefonicznie (w przypadku umów zawieranych tym kanałem) oraz w e-shopie przy samodzielnych zakupach internetowych. Abonent, który zdecyduje się skorzystać z tej propozycji, otrzyma od operatora SMS z linkiem aktywacyjnym. Będzie on ważny przez 30 dni i w tym czasie można założyć konto w Amazon Prime Video. Jeżeli ktoś ma już konto w tym serwisie, niestety nie będzie mógł go podpiąć do oferty Play.

Czym jest Amazon Prime Video?

Amazon Prime Video to serwis streamingowy działający na podobnej zasadzie jak Netflix czy HBO GO. Jego oferta, dostępna w Polsce, nie jest co prawda tak rozbudowana, jak to, co proponuje konkurencja, jednak w katalogu można znaleźć unikatowe, niebanalne produkcje na wysokim poziomie. W tej chwili w Polsce serwis oferuje około 1260 filmów i seriali, w tym wiele pozycji o jakości 4K i z HDR. Materiały można pobierać na swoje urządzenia i oglądać je w trybie offline. Aplikacja dostępna jest na smartfony i tablety z Androidem i iOS, na konsolach, a także niektórych smart TV. Z Amazon Prime Video można także korzystać za pomocą przeglądarki na stronie primevideo.com. Play obiecuje ponadto, że już wkrótce aplikacja Amazon Prime Video będzie dostępna na PLAY NOW TV BOX.

Standardowa cena za miesięczny dostęp do usługi wynosi 25 zł, przy czym przez pierwsze pół roku płaci się w promocji 12,67 zł – a w Playu, dzięki nowej ofercie – 0 zł. Po 6 miesiącach darmowego dostępu do serwisu można z niego korzystać na normalnych zasadach za 25 zł miesięcznie, a rezygnacja jest możliwa w dowolnym momencie.

Źródło tekstu: Play