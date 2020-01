Disney na ferie w otwartym oknie w PLAY NOW

Od teraz do końca ferii zimowych kanały Disney Channel, Disney XD i Disney Junior są dostępne w otwartym oknie dla wszystkich abonentów PLAY NOW.

Od dziś do końca ferii w Polsce (czyli do 23 lutego) kanały Disney Channel, Disney XD i Disney Junior będą dostępne bez dodatkowych opłat dla wszystkich osób posiadających w swoim abonamencie pakiet podstawowy PLAY NOW.

Jak przekonuje fioletowy operator, udostępnienie kanałów Disneya w otwartym oknie na okres ferii ma umilić dzieciom i ich rodzicom spędzenie czasu wolnego także poza domem, w tym podczas podróży. Usługa PLAY NOW jest dostępna nie tylko w kraju, ale i na terenie całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Po okresie otwartego okna klienci, którzy będą chcieli zatrzymać kanały Disneya na dłużej będą mogli skorzystać z atrakcyjnej oferty PLAY NOW TV w promocyjnej cenie już za 10 zł miesięcznie. Szczegóły można znaleźć na stronie www.play.pl/oferta/play-telewizja.

Disney Channel jest kanałem familijnym, adresowanym do dzieci w wieku 6-12 lat i ich rodzin. Oferuje zarówno atrakcyjne seriale, jak i filmy kanału Disneya (DCOM). Propozycje programowe kanału Disney Channel koncentrują się wokół wartości, które pomagają dzieciom zmierzyć się z wyzwaniami okresu dorastania.

Disney XD jest kanałem skierowanym do chłopców w wieku 6-14 lat, zwłaszcza miłośników Star Wars, Spider-Mana czy Avengersów i innych produkcji LucasFilm czy Marvela. Kanał prezentuje także fascynującą mieszankę komediowych seriali aktorskich i animacji.

Disney Junior adresowany jest do dzieci w wieku 2-7 lat i ich rodzin. Mali widzowie wraz z ulubionymi bohaterami uczą się, rozwijają umiejętności językowe, poznają zagadnienia zdrowego stylu życia oraz kształtują swój rozwój emocjonalny.

Źródło tekstu: Play