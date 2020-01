„Joker” i „To: Rozdział 2” w 4K oraz inne zapowiedzi Orange VOD na styczeń

Orange VOD ujawnia, jakie nowości zostały przygotowane dla widzów w styczniu. Wśród tytułów szczególnie wartych uwagi znajduje się jedna z najciekawszych produkcji kinowych minionego roku – „Joker”, a do tego horror – „To: Rozdział 2”, polski hit – „Polityka i przebojowa animacja – „Angry Birds Film 2”.

Zobacz: Pół miliona klientów w Telewizji Orange i odkodowany dostęp do kanałów

Już dzisiaj, 3 stycznia na VOD w Orange TV i aplikacji Orange TV Go debiutuje horror pt.: „Midsommar. W biały dzień”. To przerażająca i nieoczywista historia o młodych ludziach, którzy wyjeżdżają na północ Skandynawii. Co może się stać w sielskiej krainie, w której nigdy nie zachodzi słońce?

Od 10 stycznia legenda kina akcji – Sylvester Stallone powróci w roli słynnego komandosa i weterana wojny wietnamskiej – Johna Rambo. W hicie „Rambo: Ostatnia krew” bohater będzie musiał stawić czoła nie tylko nowym wrogom, ale także własnym słabościom.

Natomiast od 13 stycznia w ofercie Orange VOD pojawi się „To: Rozdział 2”, czyli kontynuacja megahitu na podstawie twórczości Stephena Kinga. Klienci Orange TV, którzy posiadają Dekoder Premium 4K (ICU 100) lub Dekoder 4K (IWU 200), mogą obejrzeć ten film w jakości 4K.

Od 17 stycznia w Orange VOD będzie można obejrzeć „Politykę”, czyli jeden z najgłośniejszych i najbardziej kontrowersyjnych polskich filmów ostatnich lat. W produkcji wystąpili m.in.: Andrzej Grabowski, Zbigniew Zamachowski, Maciej Stuhr czy Daniel Olbrychski.

Zobacz: Netflix kupił polskie produkcje Showmaxa

Od 22 stycznia Orange VOD proponuje dramat science-fiction pt.: „Ad Astra”, w którym Brad Pitt wyrusza poza granice Układu Słonecznego, aby odnaleźć swojego zaginionego ojca i odkryć tajemnicę, która zagraża przetrwaniu Ziemi.

Od 29 stycznia w pomarańczowym kinie będzie można obejrzeć film „Joker”, z mocną rolą Joaquina Phoenixa. To przejmująca historia o jednym z najsłynniejszych superprzestępców z uniwersum DC Comics. Również w tym przypadku klienci Orange TV posiadający Dekoder Premium 4K (ICU 100) lub Dekoder 4K (IWU 200) będą mogli obejrzeć ten film w jakości 4K.

Zobacz: Platforma Canal+ z technologią AstraOne

Zobacz: Nowy Rok na Platformie Canal+: odkodowane kanały sportowe i mecze Premier League

Orange VOD w styczniu: dla dzieci

W Orange VOD już można oglądać kino familijne pt.: „Dora i Miasto Złota”. To produkcja stworzona na podstawie bijącego rekordy popularności serialu animowanego pt.: „Dora poznaje świat”.

Od 10 stycznia w ofercie Orange VOD pojawi się zwariowana animacja „Playmobil. Film”. To opowieść o dziewczynce, która musi uratować swojego małego brata, który zaginął w magicznej krainie.

Natomiast od 18 stycznia Orange VOD zaprasza na spotkanie z Redem, Chuckiem i Bombą, czyli najbardziej kolorowymi i najbardziej wkurzonymi ptakami w historii kina w animowanym przeboju pt.: „Angry Birds Film 2”.

Zobacz: Porucznik Kabura powraca w drugim sezonie na CDA Premium

Zobacz: Zimowa wyprzedaż filmów w Wypożyczalni PLAY NOW

Źródło tekstu: Blog Orange