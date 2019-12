Nowy Rok na Platformie Canal+: odkodowane kanały sportowe i mecze Premier League

Platforma Canal+ przygotowała noworoczną niespodziankę dla kibiców piłki nożnej. 1 stycznia 2020 roku w ramach okna otwartego wszyscy abonenci platformy (i nie tylko) będą mieli dostęp do kanałów Canal+ Sport i Canal+ Sport 2.

Miłośników piłki nożnej Nowy Rok przywita z atrakcjami sportowymi w postaci sześciu meczów Premier Leag: Brighton - Chelsea, Southampton - Tottenham, Newcastle - Leicester, Manchester City - Everton, West Ham - Bournemouth oraz Arsenal - Manchester United. Będą one transmitowane na kanałach Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 2, które 1 stycznia 2020 roku będą odkodowane dla abonentów Platformy Canal+ oraz telewizji kablowych. Dzięki temu obejrzą oni wymienione wyżej mecze bez dodatkowych opłat.

Konkurs noworoczny Canal+

Mecze Premier League to nie jedyne atrakcje, które Platforma Canal+ przygotowała na Nowy Rok. Będzie też konkurs, w którym do wygrania będzie roczny dostęp do nc+ GO, z transmisjami sportowymi oraz filmami i serialami do oglądania przez Internet. Szczegóły konkursu poznamy podczas noworocznych meczów, transmitowanych na odkodowanych kanałach.

Źródło tekstu: Canal+ (Facebook), satkurier.pl