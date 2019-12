IPLA wprowadza płatności BLIK na Smart TV

Serwis IPLA wprowadził do swojej aplikacji na systemy Android TV możliwość dokonania opłaty za zakupiony materiał za pomocą BLIKA. Polski system płatności umożliwi użytkownikom IPLI szybki i wygodny zakup wybranych materiałów jak np. filmu, pakietu czy wydarzenia sportowego udostępnianego na żywo.

IPLA jako pierwsza na rynku udostępniła swoim użytkownikom możliwość skorzystania z systemu płatności BLIK na urządzeniach Smart TV. Dzięki temu klienci korzystający z systemu Android TV, np. na telewizorach marek Sony, Philips, Sharp czy TCL oraz boxach Xiaomi mogą w prosty sposób zapłacić za treści.

Aby skorzystać z tego rozwiązania, należy włączyć serwis IPLA na telewizorze, wybrać program lub film i przejść do zakupu. Następnie użytkownik musi wygenerować w swojej aplikacji bankowej kod BLIK i wprowadzić go do platformy Smart TV. Tak jak w przypadku płatności w internecie – transakcję należy zatwierdzić w swoim smartfonie. Wybrany materiał jest opłacony i gotowy do odtworzenia.

- Cyfrowy Polsat stawia na nowoczesne rozwiązania i cały czas rozwija serwis IPLA, zarówno pod względem programowym, funkcjonalnym, jak i dostępności na kolejnych urządzeniach. Wiemy, jak bardzo nasi użytkownicy cenią wygodę i prostotę obsługi, dlatego staramy się cały czas odpowiadać na ich potrzeby – mówi Joanna Popowska, zastępca dyrektora ds. rozwoju usług online w Cyfrowym Polsacie.

Źródło tekstu: Cyfrowy Polsat