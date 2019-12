Platforma Canal+ z technologią AstraOne

Platforma Canal+ zakończyła pierwszą kampanię reklamową w modelu In-Image, przygotowaną z wykorzystaniem technologii AstraOne. Promowała ona pakiet Extra+, a kreacje wyświetlane były na zdjęciach związanych z technologią, na przykład z nowymi telewizorami, nowościami z Netflixa, wydarzeniami związanymi z kinematografią lub premierami telewizyjnymi.

W kampanii promującej pakiet Extra+ wykorzystano technologię AstraOne In-Image Ads, której mechanizm umożliwia emisję reklam na zdjęciach. Rozwiązanie to wykorzystuje sztuczną inteligencję, pozwalającą dostosować treść fotografii do danego przekazu reklamowego. Kampania Platformy Canal+ była skierowana do użytkowników zainteresowanych takimi zakresami tematycznymi online, jak kobieta, mężczyzna, technologia, telewizja i parenting.

Mechanizm działania AstraOne umożliwia zamieszczanie kreacji reklamowych w formie dynamicznych bannerów na zdjęciach redakcyjnych. Główną zaletą rozwiązania jest bardzo precyzyjne dobieranie docelowej grupy odbiorców oraz dopasowywanie treści kreacji do niej. Algorytm sterujący systemem bazuje na sztucznej inteligencji oraz technologii picture recognition, co przekłada się na optymalizację kosztową oraz w pełni efektywne wykorzystanie budżetów reklamowych.

Kampania cieszy się ogromnym zainteresowaniem użytkowników. Jak pokazują statystyki - współczynniki kliknięć są kilkukrotnie większe od rynkowych co dowodzi, że nowy format się sprawdza. Do skorzystania z technologii AstraOne zachęciła nas funkcjonalność bazująca na algorytmie, który jest w stanie bardzo dobrze dobrać zdjęcie do motywu przewodniego prowadzonej kampanii.

- powiedział Paweł Kawecki, Marketing Communication Director w Platforma Canal+

Źródło tekstu: AstraOne