Telewizja Jambox odkoduje kanały dla dzieci przez 42 dni

Telewizja Jambox trzeci rok z rzędu organizuje „Bajkowe ferie” dla najmłodszych widzów. Przez 42 dni bez dodatkowych opłat odkodowane zostaną 4 kanały z programami dla dzieci i młodzieży.

Telewizja Jambox udostępnia za darmo kanały Nicktoons (gratka dla fanów SpongeBoba Kanciastoportego), Polsat JimJam, 2x2 TV i CBeebies – stację BBC dla maluchów. Programy zostały odkodowane 13 stycznia 2020 roku i pozostaną dostępne dla wszystkich abonentów do 23 lutego 2020 roku, bez względu na wykupiony pakiet telewizyjnych. Pierwszy raz operator rozszerzył akcję na posiadaczy pakietów Start i Mini oraz pakietów PLUS. Z bajkowych ferii zimowych skorzysta każdy, bez względu na to, w którym województwie mieszka.

Co można oglądać w czasie ferii?

Myślę, że największą gratką jest odkodowany kanał Nicktoons. Kanał kierowany jest do dzieci w wieku od 4 do 10 lat, ale niektóre z animacji emitowanych na Nicktoons mają fanów także wśród dorosłych. Moim zdaniem „SpongeBob Kanciastoporty” bawi niezależnie od wieku, „Witajcie w Wayne” także ma swój tajemniczy urok, a „Wojownicze Żółwie Ninja” nie chcą się zestarzeć. Ponadto na Nicktoons można oglądać „Mysticons”, „Jimmy Neutron: Mały geniusz”, „Bunsen, ty bestio!”, „Avatar: Legenda Aanga” i wiele innych. Nicktoons w normalnej ofercie Jambox jest dostępny w pakietach Korzystny, Bogaty, Wielotematyczny Super HD, Wielotematyczny Mega HD pod numerem 273.



2x2 TV oferuje seriale animowane z całego świata. Można na nim zobaczyć premiery z ostatnich lat i tytuły, które w niektórych środowiskach mają już status kultowych: „Superman”, „Królig Bugs i przyjaciele” czy „Prosiaki z sąsiedztwa”. Kanał ten przyciągnie też fanów anime.

CBeebies to kanał telewizyjny skierowany do dzieci, od niemowlaków, poprzez 3-4 letnie maluchy, do starszych przedszkolaków. Prawdopodobnie najlepiej znaną produkcją, jaką tu zobaczycie, są „Teletubisie”, ale warto rzucić okiem także na programy o charakterze edukacyjnym i praktycznym. Polecam „Pan Robótka” i „Kucharz duży, kucharz mały”.

Polsat JimJam przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym od 2 do 6 lat, ich rodziców i opiekunów. To bezpieczne i angażujące programy, które zostały stworzone specjalnie po to, żeby wspomagać emocjonalny, intelektualny i społeczny rozwój dziecka. Na kanale emitowane są produkcje znane dzieciom na całym świecie, m.in. „Bob Budowniczy”, „Tomek i przyjaciele” czy „Strażak Sam”.

Kanały 2x2, CBeebies i Polsat JimJam na co dzień znajdują się w pakiecie Więcej Bajek, na pozycjach kolejno 286, 282 i 280. Kanał CBeebies jest również dostępny w pakiecie Bogatym.

Źródło tekstu: Jambox