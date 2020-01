Styczniowe nowości Playera: Piłsudski, Polityka i o wiele więcej

Serwis Player.pl na styczeń przygotował ciekawą ofertę filmów i seriali. śród nowości znajdziemy też polskie produkcje, takie jak filmy Piłsudski i Polityka oraz serial Wataha.

Propozycje filmowe

"Piłsudski"

Prawdziwa, nieznana dotąd historia Marszałka. Fabuła zaczyna się w 1901 roku, kiedy to Józef Piłsudski „Ziuk” (Borys Szyc) po brawurowej ucieczce ze szpitala psychiatrycznego ponownie staje na czele polskiego podziemia niepodległościowego. Nieugięty na polu walki, wraz z najbliższymi współpracownikami nie cofnie się przed niczym. Przeprowadza zamachy na carskich urzędników i najwyższych oficerów, szmugluje bomb, czy inicjuje zuchwały napad na pociąg – wszystko to, aby osiągnąć swój cel: niepodległą Polskę. W życiu prywatnym poddaje się jednak namiętności, rozdarty między dwiema kobietami jego życia – żoną (Magdalena Boczarska) i kochanką (Maria Dębska). Film jest już dostępny tylko w Playerze.

"Aquaman"

Film akcji na podstawie kultowego komiksu DC. Arthur (Jason Momoa) jest synem latarnika Thomasa (Temuera Morrison) oraz królowej Atlantów (Nicole Kidman). Jego matka zostaje jednak zmuszona, by wrócić do rodzinnej krainy, a Arthur zostaje na wychowaniu ojca. Z czasem zaczyna szkolić go także Nuidis Vulko (Willem Dafoe), wysłannik jego mamy. Chłopak należy więc do obu światów i nie może się zdecydować, gdzie woli przebywać – pod wodą, czy na powierzchni. Bunt mieszkańców Atlantydy sprawia jednak, że Artur musi stanąć na wysokości zadania i przyjąć swoje dziedzictwo. Czy mu się uda? Film będzie dostępny w serwisie Player od 26 stycznia.

"Ciemno, prawie noc"

Kiedy Wałbrzychem wstrząsa seria tajemniczych zaginięć dzieci, do miasta przybywa dziennikarka Alicja Tabor (Magdalena Cielecka). Powracająca po latach w rodzinne strony, nieustępliwa reporterka chce poznać rodziny zaginionych i rozwikłać zagadkę, wobec której nawet policja okazuje się bezsilna.

"Czarny łabędź"

Amerykański thriller psychologiczny w reżyserii Darrena Aronofsky'ego. Główną bohaterką jest baletnica Nina (Natalie Portman), której fanatycznie zależy na roli Królowej Łabędzi w nadchodzącym spektaklu. Niespodziewanie do zespołu dołącza jednak Lily (Mila Kunis). Tancerki zaczynają ze sobą rywalizować, a jednocześnie nawiązują toksyczną przyjaźń. Przy Lily Nina odkrywa mroczną stronę swojej osobowości.

"Fighter"

Pełna sportowych i życiowych emocji historia byłego zawodnika MMA, Tomasza Janickiego (Piotr Stramowski). Mężczyzna miał wszystko: sławę, pieniądze i piękną Agatę (Aleksandra Szwed) u swojego boku. Na horyzoncie zaś walkę o mistrzowski pas z bokserem-celebrytą Markiem „Pretty Boyem” Chmielewskim (Mikołaj Roznerski). Wkrótce przekona się, że musi się zmierzyć nie tylko z zawodnikiem, ale również z gangsterskim półświatkiem.

"Narodziny gwiazdy"

Jackson Maine (Bradley Cooper) to odnoszący sukcesy gwiazdor muzyki country borykającym się z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Po jednym z koncertów trafia do baru dla drag-queen, gdzie jest świadkiem występu Ally (Lady Gaga). Jej wykonanie piosenki Edith Piaf sprawia, że muzyk traci głowę. Dziewczyna jest świetną wokalistką, ale pochodzi z małego miasta i brakuje jej pewności siebie, aby się wybić. Czy spotkanie z Jacksonem odmieni jej życie? Czy ta historia ma szansę na „happy end”? Zaliczany do grona najlepszych filmów 2018 roku, „Narodziny gwiazdy” był jednym z głównych kandydatów do zdobycia Złotych Globów i Oscarów.

"Midsommar"

Opowieść o Dani (Florence Pugh) i Christianie (Jack Reynor), młodej amerykańskiej parze, której związek jest na krawędzi i zmierza ku rozpadowi. Para wybiera się do Szwecji podczas letniego przesilenia, by tam świętować tradycyjnie Midsommar. Szybko jednak idylliczna zabawa zmienia się w walkę o życie, gdy bohaterowie wpadną w ręce szalonych wyznawców pogańskiego kultu.

"Momento"

Obsypany nagrodami film z 2000 roku. Leonard (Guy Pearce) poszukuje mordercy swojej żony. W wyniku wypadku stracił jednak pamięć. Nie wie kim jest, ani co robił. Nie może zapamiętać też zdarzeń, sytuacji czy twarzy. Nieustannie robi więc notatki i zdjęcia, a ważniejsze fakty tatuuje sobie na ciele. Czy uda mu się rozwikłać zagadkę śmierci swoich bliskich?

"Polityka"

Polski film z 2019 roku w reżyserii Patryka Vegi. Fabuła zagląda za kulisy polskiej sceny politycznej na różnych etapach rządów partii przewodniej. Postacie pojawiające się w produkcji inspirowane są najważniejszymi twarzami lokalnej polityki.

"Tolkien"

Produkcja przedstawia historię młodego J. R. R. Tolkiena (Nicholas Hoult), który trafia po śmierci matki do internatu. Jest traumatyczne przeżycie dla tak młodego chłopca, jednak zawiązane tam przyjaźnie, a nawet miłość, pozwalają mu przetrwać ciężkie chwile. Młody pisarz odnajduje artystyczną inspirację wśród innych, podobnych sobie indywidualistów. Wybuch I wojny światowej powoduje, że zdobyte doświadczenia popychają Tolkiena do napisania słynnego cyklu powieści zatytułowanego "Władcy pierścieni".

Player zaprasza również do oglądania trzech filmów z serii X-Men: "Geneza: Wolverine", "Pierwsza klasa" oraz "Przeszłość, która nadejdzie". To opowieści o młodych mutantach, którzy jednoczą siły w walce ze złem.

Propozycje serialowe

"Avenue 5"

Akcja produkcji dzieje się w przyszłości, a jej bohaterem jest kapitan tytułowego, kosmicznego statku wycieczkowego. W tej roli Hugh Laurie, znany jako Dr House. Gorąca nowość serialowa od HBO pojawi się u nas już kilka godzin po premierze za Oceanem. Pierwszy odcinek pojawi się już 20 stycznia na platformie Player.

"Babylon Berlin"

Najdroższa produkcja w historii niemieckiej telewizji. Trzymający w napięciu serial kryminalny o ambitnym policjancie – inspektorze Gereon Rathcie (Volker Bruch), który wpada na ślad ogromnej korupcji. Akcja „Babylon Berlin” dzieje się pod koniec lat dwudziestych ubiegłego wieku w Berlinie, mieście zabawy i grzechu, bezprawia i nieograniczonych możliwości. Już teraz na Playerze można obejrzeć cały pierwszy sezon produkcji.

"Młody Sheldon"

Produkcja opowiada o perypetiach młodego Sheldona Coopera, jednego z głównych bohaterów kultowego sitcomu „Teoria wielkiego podrywu”. Sheldon (Iain Armitage) jest niezwykle utalentowanym, bardzo bystrym, ale przy tym dość bezbronnym i naiwnym chłopcem. Dorastanie we wschodnim Teksasie – w świecie, w którym królują sport i kościół, bycie matematycznym geniuszem jest dziwactwem - nie jest dla niego łatwe. Dwa pełne sezony już dostępne w ofercie player.pl, a co tydzień kolejny świeży epizod premierowej 3. serii.

"Outsider"

Serial przedstawia losy Ralpha Andersona (Ben Mendelsohn), doświadczonego policyjnego śledczego, który wezwany zostaje do parku miejskiego, gdzie odnaleziono zmasakrowane ciało 11-letniego chłopca. Pozornie proste dochodzenie zaczyna się szybko komplikować. Anderson decyduje się więc na współpracę z prywatną detektyw Holly Gibney (Cynthia Erivo), która znana jest ze swoich niekonwencjonalnych metod śledczych. W miarę rozwoju dochodzenia, detektywi zaczynają kwestionować wszystko, w co wierzą. Serial pojawił się w serwisie 13 stycznia.

"Pohamuj entuzjazm"

Kolejna propozycja serialowa HBO, która zdobyła uznanie. widzów i krytyków na całym świecie. Obraz otrzymał w sumie kilkanaście nagród, w tym Złoty Glob dla najlepszego serialu komediowego i statuetkę Emmy. Głównym bohaterem historii jest Larry (Larry David). Jego neurotyczna osobowość przysparza mu wielu kłopotów, a on sam nie potrafi odnaleźć się w najprostszych codziennych sytuacjach. Jest niezdarny i nietaktowny. Sytuacja pogarsza się, kiedy żona Larry'ego (Cheryl Hines) postanawia od niego odejść. W serwisie Player dostępnych jest 9 sezonów serialu.

"Przystań"

Nowy serial twórców nagrodzonego Emmy „Domu z papieru”. Alexandra (Verónica Sánchez) jest odnoszącą sukcesy architektką, która pewnego dnia musi zmierzyć się z najgorszym koszmarem – śmiercią męża. Co gorsza z czasem odkrywa, że Oscar wiódł podwójne życie z kobietą o imieniu Veronica. Kim był mężczyzna, którego Alexandra kochała przez 15 lat? Pierwszy sezon produkcji dostępny jest już w Player.

"Ray Donovan"

Akcja serialu toczy się w Los Angeles, mieście ludzi sławnych, bogatych i nierzadko wplątanych w intrygi. Ray Donovan – w tej roli Liev Schreiber – zajmuje się rozwiązywaniem skomplikowanych i wstydliwych problemów bohaterów pierwszych stron magazynów plotkarskich. Ray radzi sobie z kłopotami obcych ludzi, jednak jego problemy, mające źródło w mrocznej przeszłości rodziny, pozostają nierozwiązane. W Playerze można śledzić aż siedem sezonów serialu.

"Mozaika"

Sześcioodcinkowy thriller HBO w reżyserii Stevena Soderbergha. Przedstawia opowieść o odnoszącej sukcesy pisarce (Sharon Stone), której idealizm tonie w lawinie oszustw, kłamstw i zbrodni. Produkcje będzie można obejrzeć w całości (6 odcinków) już od 23 stycznia w Playerze.

"Wataha"

Polski serial kryminalno-sensacyjny z Leszkiem Lichotą w roli głównej. Opowiada o pracy Straży Granicznej na pograniczu beskidzko-ukraińskim. W Playerze do obejrzenia są już pełne trzy sezony serii.

Seriale oryginalne i digital first

Player zaprasza także do oglądania produkcji własnych oraz „digital-first”. Co tydzień do serwisu wchodzi nowy odcinek najnowszego serialu kryminalnego TVN Discovery Polska z Małgorzatą Kożuchowską, Agnieszką Grochowską i Michałem Czerneckim w rolach głównych, pod tytułem „Motyw”. Produkcja miała swoją premierę w pod koniec grudnia w serwisie, na antenie TVN pojawi się dopiero na wiosnę. W serwisie można już także obejrzeć wszystkie odcinki obu sezonów serii o nieustępliwej mecenas Chyłce, czyli „Chyłka – Zaginięcie” oraz „Chyłka-Kasacja”.

Pełną listę polecanych tytułów na styczeń można znaleźć pod tym adresem.

Źródło tekstu: TVN Discovery Polska