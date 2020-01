UPC Polska: 22 nowe kanały w Horizon Go. W sumie: 157 kanałów

Użytkownicy mobilnej platformy Horizon Go dostarczanej przez UPC Polska zyskują dostęp do 22 nowych kanałów. Operator przekonuje, że tym samym jest w stanie zaoferować klientom największą liczbę kanałów wśród wszystkich tego typu serwisów na rynku.

Oferta dostępna za pośrednictwem usługi Horizon Go w UPC Polska, pozwalającej na oglądanie ulubionych treści na wielu urządzeniach i poza domem, została wzbogacona o 22 nowe kanały. Dzięki temu użytkownicy Horizon Go mają dostęp do najbogatszej oferty na rynku telewizji internetowej obejmującej aż 157 kanałów telewizyjnych oraz tysięcy filmów i seriali dostępnych na żądanie. Dodatkowo, korzystanie z Replay TV pozwala im na powrót do wybranych treści do siedmiu dni wstecz.

Horizon Go to także dodatkowe udogodnienia. Dzięki możliwości odtwarzania 140 kanałów poza domem, a także pobierania wybranych treści i odtwarzania ich offline, użytkownicy mogą zabierać ze sobą ulubione filmy, seriale i programy, gdzie tylko zechcą.

Horizon Go dostępny jest nie tylko na urządzeniach mobilnych z systemem Android i iOS, lecz także na komputerze poprzez stronę internetową horizon.tv, a ponadto wybrane treści oglądać można również na uruchomionych w tym roku platformach Android TV, Amazon Fire TV oraz Apple TV.

Lista nowych kanałów dostępnych za pośrednictwem Horizon Go obejmuje między innymi pozycje dla fanów najlepszych produkcji filmowych i seriali (HBO HD czy Cinemax HD), dokumentów (kanały z grupy Polsat Viasat HD) czy muzyki (Mezzo Live HD oraz MTV Live HD).

Źródło tekstu: UPC Polska