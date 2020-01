CDA przejmuje Kapitana Bombę od 4Fun Media

Spółka CDA S.A. przejęła od 4Fun Media S.A. autorskie prawa majątkowe do wszystkich wyprodukowanych do tej pory animowanych filmów z serii Kapitan Bomba, Laserowy gniew dzidy oraz Kaliber 200 Volt. Strony zawartej umowy nie ujawniły wartości transakcji.

Spółki CDA S.A. i 4Fun Media S.A. zawarły umowę, która zakłada pełne przejęcie przez CDA wszystkich dotychczas wyprodukowanych dla 4Fun Media odcinków Kapitana Bomby (sezony od 1 do 9, łącznie 164 epizody), Laserowego gniewu dzidy (10 epizodów), dwóch pełnometrażowych produkcji Kutapokalipsa i Zemsta Faraona, a także 18 epizodów serialu Kaliber 200 Volt. Firmy porozumiały się też co do przejęcia przez CDA sklepu z gadżetami związanymi z Kapitanem Bombą oraz profilu Kapitana Bomby na Facebooku.

Wszystkie przejęte produkcje będą nadal ogólnodostępne na stronie cda.pl oraz w serwisie YouTube. Subskrybenci płatnego kanału CDA Premium będą mieć dostęp do wersji bez cenzury oraz w lepszej jakości.

- Kapitan Bomba ma wielu oddanych fanów, to niemal klasyka w dorobku Bartka Walaszka. Społeczność skupiona wokół tych produkcji jest bardzo silna i liczna, a my chcemy ją jeszcze rozwijać. Chcemy w projekt tchnąć nowe życie i przejęcie praw od 4Fun Media to pierwszy krok w tym kierunku.

- powiedział Wolfgang Laskowski, rzecznik prasowy CDA i pełnomocnik zarządu ds. rozwoju usług

Kapitan Bomba to polski animowany serial komediowy, parodiujący filmy science fiction. Jego twórcą jest Bartosz Walaszek. Pierwsze odcinki pojawiły się w stacji 4fun.tv w 2007 roku. Charakterystycznym znakiem produkcji są wulgaryzmy oraz absurdalny humor.

