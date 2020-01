Piłkarski Superpuchar Hiszpanii za darmo w Play Now

8 stycznia startują półfinałowe mecze piłki nożnej o Superpuchar Hiszpanii, a rozgrywki zakończą się niedzielnym finałem. Sportowe wydarzenia można śledzić na kanałach Eleven Sport w Play Now.

Od 8 do 12 stycznia 2020 roku możemy być świadkami zmagań o piłkarski Superpuchar Hiszpanii. W nowej formule biorą w nich udział cztery drużyny: FC Barcelona, Real Madryt, Valencia CF i Atletico Madryt. Mecze będzie można oglądać w usłudze Play Now, na kanałach Eleven Sport. Są one częścią pakietu Sport. Jeśli ktoś nie ma wykupionego tego pakietu, a chciałby obejrzeń sportowe zmagania najlepszych drużyn Hiszpanii, może go aktywować i korzystać przez pierwszy miesiąc zupełnie za darmo.

8 stycznia zostanie rozegrany mecz półfinałowy Valencia CF - Real Madryt. Dzień później na murawie spotkają się drużyny FC Barcelona i Atletico Madryt. Zwycięzcy tych potyczek zagrają w niedzielę, 12 stycznia, o Superpuchar Hiszpanii.

Źródło tekstu: Play