Długi i cyberataki. Czas próby dla branży telekomunikacyjnej

Dla przeciętnego użytkownika telefon czy Internet to "oczywista codzienność" – klik, połączenie, scroll. Ale dla operatorów telekomunikacyjnych ta codzienność staje się coraz trudniejsza. Z jednej strony rosnący dług klientów , który właśnie przekroczył miliard złotych . Z drugiej fala cyberataków , których skala z roku na rok rośnie. Branża znalazła się w trudnym położeniu – musi jednocześnie dochodzić należności i inwestować w bezpieczeństwo cyfrowe, by chronić swoich użytkowników.

Dług, który nie chce zniknąć

Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 128GB 6.7" Berylowa zieleń

Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 128GB 6.7" Berylowa zieleń

Smartfon APPLE iPhone 15 Plus 5G 512GB 6.7" Niebieski

Smartfon APPLE iPhone 15 Plus 5G 512GB 6.7" Niebieski

Zdecydowaną większość – ponad 567 mln zł – stanowią zaległości osób fizycznych . Średnio każdy dłużnik ma do oddania ponad 3 tys. zł . Co ciekawe, kobiety są nieco bardziej rzetelne niż mężczyźni – ich łączny dług wynosi 229 mln zł , podczas gdy panowie zalegają z ponad 338 mln zł .

Najbardziej zadłużoną grupą wiekową są osoby w przedziale 36-45 lat . To właśnie w tej grupie kumulują się największe kwoty – ponad 160 mln zł . Mniej zaskakuje, że seniorzy i młodzi dorośli (18-25 lat) należą do najmniej zadłużonych.

Ale nie tylko konsumenci nie płacą w terminie. Wśród firm – głównie z branż handlowej, budowlanej i transportowej – zaległości sięgają 436 mln zł. Średni dług jednej firmy to aż 10,4 tys. zł. A przecież brak Internetu czy telefonu to dziś w firmie paraliż – nie działa strona, nie można odebrać maila, nie da się zadzwonić do klienta.