T-Mobile rozdaje pieniądze. Sprawdź, jak zyskać dodatkowe 10%

T-Mobile daje 10% ekstra

T-Mobile rusza z kolejną promocją, która powinna ucieszyć fanów prostych korzyści. Od 28 czerwca 2025 roku operator oferuje dwie opcje, dzięki którym za każde doładowanie można dostać 10% więcej . Co najważniejsze – wszystko działa automatycznie, bez potrzeby aktywacji.

Należy jednak pamiętać o ważnym ograniczeniu: dodatkowe 10% otrzymamy za każde doładowanie kwotą co najmniej 35 zł. Bonus pojawi się na koncie w ciągu 24 godzin, a jeśli jesteśmy za granicą – potrwa to maksymalnie do 14 dni.