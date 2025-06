Telekomunikacja 2024: Boom na światłowód, rekordy danych i koniec stacjonarnych

Światłowód to już standard

Rok 2024 był bezapelacyjnie czasem triumfu światłowodu. Aż 78% gospodarstw domowych w Polsce znalazło się w zasięgu tej technologii, a liczba użytkowników Internetu stacjonarnego wzrosła do 9,8 mln – to o 3% więcej niż rok wcześniej. Przychody w tym segmencie sięgnęły 6,3 mld zł, co oznacza wzrost o 7,4%.