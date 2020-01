Telewizja 4K dla najbardziej wymagających? Odpowiedź może być tylko jedna…

Za oknami zimno, ponuro, a do tego szybko zapada zmrok… Są tacy, którzy uciekają na zamorskie, rajskie wyspy, by tam na kilka dni zapomnieć o słocie i niskich temperaturach, ale można też inaczej. Każdy prawdziwy kinoman, fan seriali i zapalony kibic zna lepszy sposób na szare dni. Duży ekran 4K, dekoder najlepszej telewizji i szeroki wybór kanałów Premium. Sprawdziliśmy, jak prezentuje się oferta CANAL+ z paczką Superpremium 4K i dostępem do Netflix.

Netflix stał się w Polsce najpopularniejszym serwisem VOD, deklasując inne sieciowe usługi wideo na życzenie. A gdyby tak jeszcze ktoś do tego dodał najlepsze kanały TV na żywo, kinowe filmy prosto z Hollywood, topowe seriale oraz najlepszy sport, nie tylko w prawdziwym HD, ale również w 4K? Okazuje się, że właśnie ktoś dodał. Z taką ofertą wystartował CANAL+ i żaden maniak kina i kibic nie może przejść wobec niej obojętnie.

Superpremium 4K z Netflix w skrócie

CANAL+ w pakiecie Superpremium 4K zawarł wszystko, czego potrzeba, by zapomnieć o szarej zimie za oknem. Dostajemy dostęp do oferty Netflix, do najlepszych seriali i filmów, sportu na żywo, produkcji własnych CANAL+, polskich i zagranicznych hitów z dużego ekranu oraz co najważniejsze – wszystko to jest dostępne w o wiele wyższej jakości niż oferują kablówki, a najlepsze wydarzenia można zobaczyć w 4K.

W pakiecie, poza Netflix Premium z obrazem 4K, znajduje się w sumie 180 kanałów, w tym dziesięć kanałów CANAL+, ponadto HBO i HBO GO, a także kanały Eleven Sports i Polsat Sport Premium. Co więcej, wybierając teraz pakiet Superpremium 4K, otrzymujemy Netflix Premium (odtwarzanie na 4 ekranach jednocześnie w jakości 4K) na 12 miesięcy w prezencie!

Dla każdego coś miłego…

Przeanalizowaliśmy wnikliwie paczkę Superpremium 4K z Netflix i wiecie co? Zrobił na nas świetne wrażenie. Pakiet skonstruowany jest wszechstronnie, w taki sposób, by zadowolić każdego – fana filmów, serialowego maniaka, a także wymagającego kibica.

Na fanów seriali czekają najlepsze produkcje własne CANAL+, pełen dostęp do Netflixa w opcji Premium oraz wliczony w cenę na cały okres umowy dostęp do kanałów HBO i HBO GO. Do tego abonenci mogą korzystać również z bibliotek CANAL+ VOD po podpięciu dekodera do internetu. Co ważne, jeżeli masz już konto na Netflix, a tam swoje ulubione listy z serialami i filmami i historię obejrzanych produkcji, to wszystko to można łatwo zaimportować do nowego pakietu CANAL+. Swoje konto Netflix wystarczy dodać, podając własne dane logowania. Później nastąpi automatyczna synchronizacja. I to tyle, działa!

A jeżeli chcesz trzymać rękę na pulsie wydarzeń, to w pakiecie nie brakuje kanałów informacyjnych. Polskich jak TVP Info czy TVN24, ale też zagranicznych: BCC World, CNBC czy CNN HD i wielu innych.

Prawdziwe kino

Ale seriale i programy TV to nie wszystko. Są tacy, którzy wolą produkcje krótsze, ale wynoszące widza na inny poziom. Filmy. I tu trudno narzekać. Dzięki umowom dystrybucyjnym CANAL+ z największymi wytwórniami filmowymi i dystrybutorami, jak 20th Century Fox, NBCUniversal czy Kino Świat, abonenci korzystający z pakietu mogą zobaczyć na CANAL+ emitowane po raz pierwszy w telewizji polskiej hollywoodzkie hity filmowe. Na widzów czeka ponad 1000 premier rocznie! A gdyby i to okazało się niewystarczająco, to oczywiście w katalogu znajdziemy także hity filmowe i premiery na HBO oraz Netflix. Nie można zapomnieć o miłośnikach filmów dokumentalnych, na których czeka kanał Planete+, zaś poważni koneserzy najbardziej ambitnych obrazów filmowych mają swoje Ale Kino+.

Szeroka oferta sportowa

Dla kibiców pakiet Superpremium 4K oznacza niekończące się święto sportowych emocji. Nie musisz się już więcej obawiać, czy zobaczysz w TV swoje ulubione wydarzenia sportowe. Bo zobaczysz. W tym pakiecie jest wszystko, co można sobie wymarzyć ze sportu. Skąd taka pewność? Oto dlaczego: wybierając paczkę Suprepremium 4K z Netflix, w cenie abonamentu otrzymasz nie tylko 10 kanałów CANAL+, ale również kanały Eleven. To połączenie gwarantuje pełen dostęp do rozgrywek takich jak: PKO Ekstraklasa, PGE Ekstraliga, Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A, NBA, Liga Mistrzów Velux EHF czy żużlowe Grand Prix. Za mało? Ale to jeszcze nie koniec. W cenę abonamentu wliczony jest też dostęp do kanałów pay-per-view Polsat Sport Premium, na których kibice mogą się emocjonować rozgrywkami Ligi Mistrzów i Ligi Europy UEFA. Do pakietu są również dołączone kanały sportowe Eurosportu.

Dla najmłodszych

Nie można zapomnieć o najmłodszych! Dla dzieci w pakiecie znajduje się aż 15 kanałów, na których nie brakuje seriali, filmów, animacji, programów edukacyjnych i teatru telewizji dla dzieci. To nie tylko rozrywka, ale też i nauka. Na liście dziecięcych kanałów znajdziemy m.in. Cartoon Network HD, Da Vinci, Disney Channel HD, Disney Junior, Nickelodeon, Polsat Jim Jam, TVP ABC czy najczęściej rekomendowany przez rodziców MiniMini+. Z kolei inny proponowany kanał, Teletoon+, to rozrywka i nauka dla już nieco starszej latorośli - dla nastolatków.

Jakie jeszcze zalety ma Superpremium 4K z Netflix?

Ogromny wybór kanałów dla dużych i małych, dla koneserów ambitnego kina i zapalonych kibiców to nie wszystko. Jest jeszcze kilka cech, za które wysoko oceniliśmy propozycję CANAL+. Po pierwsze - audycje nie są przerywane reklamami! Nie ma przecież niż bardziej denerwującego niż takie wstawki w środku pasjonującej akcji.

Druga ważna cecha to przestrzenny dźwięk 5.1. Jeżeli mamy w domu system głośników w tym standardzie, zanurzenie się w świecie filmów i seriali 4K będzie jeszcze głębsze i odczuwalne także zmysłem słuchu.

Trzecia warta uwagi zaleta oferty CANAL+: w pakiecie otrzymujemy dostęp do HDR (High Dynamic Range). Jeżeli odbiornik telewizyjny wspiera takie rozwiązanie, w filmach i serialach zobaczymy smolistą czerń i jaskrawe blaski świateł jednocześnie.

Dziś wszyscy chodzimy ze smartfonami w kieszeniach lub torebkach. Warto więc pamiętać, że decydując się na pakiet Superpremium 4K z Netflix, otrzymujemy również dostęp do nc+ GO – mobilnej telewizji z kanałami na żywo i bibliotekami VOD. Do wyboru jest aż 12 tys. filmów, seriali i programów TV!

Użytkowników Netflixa ucieszy także opcja zabezpieczenie ceny. Podpisując umowę na 24 miesiące, możemy być pewni, że cena pakietu Netflixa się nie zmieni. Jest to o tyle ważne, że Netflix stale dokonuje korekt w swoim cenniku, a obawy przed podwyżkami są jak najbardziej uzasadnione.

Jaki sprzęt?

Decydując się na pakiet Superpremium 4K z Netflix, otrzymujemy dekoder 4K ULTRABOX+, który bez ograniczeń pozwoli cieszyć się rozdzielczością 3840x2160 pikseli, a więc czterokrotnie większą, niż daje standard Full HD. W 4K można oglądać nie tylko wydarzenia sportowe (w tym standardzie emitowane są m.in. PKO Ekstraklasa – 100 meczów w sezonie, Premier League czy LaLiga), ale również filmy, seriale i programy dokumentalne. Na dekoderze działają też aplikacje Netflix oraz HBO, więc można przełączać się między światem TV na żywo i VOD w bardzo wygodny sposób za pomocą pilota, bez zagłębiania się w opcje i menu. Z punktu widzenia użytkownika jest to jedna, rozbudowana oferta.

O pełnych zaletach telewizji o najwyższej jakości w Polsce – i nie ma w tym przesady – przekonamy się, przełączając się na CANAL+ 4K Ultra HD - pierwszy i jedyny kanał TV w Polsce, który oferuje programy w jakości 4K i HDR. Dostarczany do pakietu dekoder 4K obsługuje standard 4K z pełnym wsparciem standardów HDR, HFR i WCG (Wide Colour Gamut), zapewnia też 10-bitową głębię tonalną.

Dekoder wyposażony jest w dysk o pojemności 1 TB, co umożliwia zdalne nagrywanie do 600 godzin ulubionych programów TV. Urządzenie pozwala na jednoczesne oglądanie jednego i nagrywanie do trzech programów! Czyli – oglądamy mecz, a w tle rejestrowany jest odcinek ulubionego serialu, program dla dzieci i program kulinarny dla żony.

Oczywiście nie trzeba nic nagrywać – jeżeli w domu jest więcej odbiorników TV, to warto skorzystać z opcji multiroom. Jest to funkcja oglądania różnych programów na kilku telewizorach jednocześnie. Do tego zyskujemy możliwość zatrzymywania i przewijania oglądanego programu.

Dekoder 4K ULTRABOX+ można podłączyć do internetu przez Wi-Fi 2,4 i 5 GHz z szybkim połączeniem WPS, nie ma więc potrzeby przeciągania po mieszkaniu kabli sieciowych, a konfiguracja połączenia zajmuje kilka sekund. Oczywiście w każdej chwili można też podłączyć kabel do złącza Ethernet RJ45. Dekoder wyposażony jest ponadto w dwa wejścia anteny satelitarnej (typ F żeński), wyjście HDMI 2.0, wyjście optyczne S/PDIF, a także złącze USB 3.0 i port eSATA.

Instalacja usługi Netflix

Jeśli jesteś już klientem z zakupionym pakietem Netflix, aplikacji do jego obsługi w 4K HDR szukaj na kanale 222. Ewentualny brak dostępności kanału można zresetować pozostawiając dekoder na jakiś czas na kanale 11, dla odświeżenia usług. Tutaj mała uwaga techniczna, CANAL+ potwierdza nasz login do Netfliksa specjalnym e-mailem. Musimy go otworzyć, kliknąć w link i zalogować się do konta operatora, by wszystko było gotowe do działania. Samo logowanie do Netfliksa odbywa się już na ekranie telewizora na kanale 222.

Aplikacja działa bardzo szybko, pokonując swoją wydajnością niejedną przystawkę telewizyjną z Androidem. Nie byliśmy w stanie przyczepić się podczas testów do czegokolwiek - właśnie tak to powinno wyglądać na sprzęcie najwyższej klasy.

Podsumowanie

Dekoder 4K ULTRABOX+ w CANAL+ jest jak flagowy, „wszystkomający” smartfon – tu nie ma już miejsca na ulepszenia. Sprzęt z absolutnie najwyższej półki, który spełni wszystkie oczekiwania fanów dobrego kina i kibiców sportowych.

Bez dobrej oferty telewizyjnej nawet najlepszy dekoder nic nie znaczy. CANAL+ proponuje ofertę Superpremium 4K z Netflix i nie mamy wątpliwości, że to najlepsza oferta dla fanów filmów, seriali i sportu premium. 180 kanałów i do tego Netflix i HBO, sportowe emocje Eleven Sports i Polsat Sport Premium. Wszystko w jednym pakiecie, a do tego jeszcze Netlix Premium za darmo na 12 miesięcy!

Flagowy dekoder i flagowa oferta TV i VOD. Od nas CANAL+ dostaje za to dużego plusa.

Więcej szczegółów na temat oferty znajduje się tu: https://pl.canalplus.com/netflix

Źródło zdjęć: wł